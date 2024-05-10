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Чи може російська авіація створити в Харкові аналог "блокади Лєнінграда": експерт відповів

Чи може російська авіація створити в Харкові аналог "блокади Лєнінграда": експерт відповів

Російський літак Су-34 / Фото: Associated Press

Російські літаки можуть лише підлітати до лінії фронту на великій відстані.

У російської авіації обмежені ресурси і вона не може створювати серйозні проблеми вглиб України.

Таку думку в ефірі "1+1" військовий експерт Михайло Самусь.

На питання про те, чи може російська авіація створити в Харкові аналог "блокади Лєнінграда", він відповів, що російські літаки можуть лише підлітати до лінії фронту на відстань у кілька десятків кілометрів, щоб скинути бомби.

Просто дивимося на карту, малюємо масштаби – це сотні кілометрів. І якщо про авіацію говорити: проблема російською авіації – звісно, що вона не може діяти в нашому просторі. Вона може підходити, наприклад, 50 кілометрів до лінії фронту або кордону і запускати КАБи або ФАБи з модулями", - заявив Самусь.

Експерт зазначив, що навіть такі дії російської авіації наразі можливі через те, що Україна не має достатньо протиповітряної оборони.

"І це тільки через те, що в нас немає достатньо, по-перше, авіації потужної, яка могла б своїми радарами і засобами відганяти їх", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли прикордонні громади Харківщини.

Крім того, ми раніше інформували, що армія РФ намагалася прорвати оборону на Харківщині.

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