Експерт вказав на цікаву відмінність ворожої ракетної атаки 16 грудня

Чергова ракетна атака окупантів по Україні 16 грудня минула із сумнівним результатом для ворога.
Українська ППО дедалі успішніше зводить ефекти від російських ударів нанівець.
Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
"Прогнозований, черговий ракетний удар по Україні окупантів, як і минулі, пройшов з вельми сумнівним результатом, а саме - відновлення енергосистеми випереджає можливості РВВ з накопичення боєкомплекту", — каже екперт.
Коваленко наголосив, що ППО України нівелює ефект від таких ворожих ударів на 80-90%.
"Тобто ККД (коефіцієнт корисної дії - ред.) регулярного нальоту набагато нижчий від очікуваних результатів і дуже рідко перевищує 10%. А 10% назвати ККД досить складно, не кажучи вже про щось більше", — зауважує оглядач.
За словами Коваленка, удар 16 грудня, як і попередній, продемонстрував застосування різноманітної номенклатури ракетного озброєння, що доводить неможливість уніфікувати боєкомплект, а "відсутність уніфікації говорить про обмежений накопичувальний ресурс".
Проте, нинішній обстріл відрізнився від попередніх тим, що російські ракети Х-101, впали у самій же Росії — у Волгоградській області.
"Наразі складно сказати, ці ракети були збиті засобами ППО, які панічно відпрацювали по своїх об'єктах або через якусь технічну несправність. Але якщо не виключати технічну складову, то я більш ніж впевнений, що це ракети з нової партії. Чому так? Та тому, що їх виготовляють в авральному режимі і не проводять належного технічного контролю виробів. І підтвердження тому - 9М723, що падають вже регулярно", - наголосив експерт.
Коваленко додав, що Росія не лише обмежена у виробничих можливостях нових ракет Якість її продукції теж викликає серйозні питання. Раніше про якісну складову нових російських партій постійно ходили чутки, а тепер є "безпосередній доказ".
Нагадаємо, сьогодні, 16 грудня, РФ запустила близько 60 ракет по Україні. Вранці на аеродромі "Енгельс-2" спостерігалася активність російської стратегічної авіації. Через ракетні удари по енергетичних об’єктах у декількох областях України по всій країні запроваджуються аварійні відключення світла.
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