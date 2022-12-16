Експерт вказав на цікаву відмінність ворожої ракетної атаки 16 грудня

Українська ППО дедалі успішніше зводить ефекти від російських ударів нанівець.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Прогнозований, черговий ракетний удар по Україні окупантів, як і минулі, пройшов з вельми сумнівним результатом, а саме - відновлення енергосистеми випереджає можливості РВВ з накопичення боєкомплекту", — каже екперт.

Коваленко наголосив, що ППО України нівелює ефект від таких ворожих ударів на 80-90%.

"Тобто ККД (коефіцієнт корисної дії - ред.) регулярного нальоту набагато нижчий від очікуваних результатів і дуже рідко перевищує 10%. А 10% назвати ККД досить складно, не кажучи вже про щось більше", — зауважує оглядач.

За словами Коваленка, удар 16 грудня, як і попередній, продемонстрував застосування різноманітної номенклатури ракетного озброєння, що доводить неможливість уніфікувати боєкомплект, а "відсутність уніфікації говорить про обмежений накопичувальний ресурс".

Проте, нинішній обстріл відрізнився від попередніх тим, що російські ракети Х-101, впали у самій же Росії — у Волгоградській області.

"Наразі складно сказати, ці ракети були збиті засобами ППО, які панічно відпрацювали по своїх об'єктах або через якусь технічну несправність. Але якщо не виключати технічну складову, то я більш ніж впевнений, що це ракети з нової партії. Чому так? Та тому, що їх виготовляють в авральному режимі і не проводять належного технічного контролю виробів. І підтвердження тому - 9М723, що падають вже регулярно", - наголосив експерт.

Коваленко додав, що Росія не лише обмежена у виробничих можливостях нових ракет Якість її продукції теж викликає серйозні питання. Раніше про якісну складову нових російських партій постійно ходили чутки, а тепер є "безпосередній доказ".

Нагадаємо, сьогодні, 16 грудня, РФ запустила близько 60 ракет по Україні. Вранці на аеродромі "Енгельс-2" спостерігалася активність російської стратегічної авіації. Через ракетні удари по енергетичних об’єктах у декількох областях України по всій країні запроваджуються аварійні відключення світла.

Читайте також: