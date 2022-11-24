Експерт з ЖКП розповів, коли завершаться аварійні та планові відключення електрики в Україні

Проблеми з електроенергією після масованої атаки Росії й надалі будуть продовжуватися. Триватимуть аварійні та планові відключення. І це все буде продовжуватися не менше, як 6 місяців,

Про це сказав експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефрі "24 каналу".

Ціллю російських ракет стали об'єкти генерації України. Це спричинило системну аварію та масові знеструмлення споживачів.

Крім того, обстріли, зокрема, 23 листопада, спричинили зупинку атомних електростанцій. Проте, до вечора 24 листопада дефіцит в енергосистемі України повинен зменшиться.

Олег Попенко зазначив, що атаки РФ будуть ще складніші. Відповідно, відновлення потребуватиме все більше часу.

"Важко поки назвати скільки часу буде потрібно для відновлення. На сьогодні, як ми бачимо, часткове відновлення відбувається в середньому близько доби", - сказав експерт.

За його словами, стабілізаційні відключення світла будуть впроваджуватися й надалі. Ба більше, ще частіше, адже енергетикам доведеться постійно обмежувати споживання електроенергії в окремих регіонах, де ситуація зі світлом критична і де люди споживають велику кількість енергії

"Проблеми з електроенергією й надалі будуть продовжуватися. У нас будуть аварійні та планові відключення. І це все буде продовжуватися не менше, як 6 місяців", -зазначив Попенко.

Наразі електрику подали до всіх областей України.

Також повідомлялося, що ракети очільника Кремля Путіна знайшли нову мішень в Україні. Тепер потерпає газова інфраструктура

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