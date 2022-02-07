Експерт заявив про шкоду для іміджу України після обшуків на підприємствах "Метінвесту"

Експерт заявив про шкоду для іміджу України після обшуків на підприємствах "Метінвесту"

Обшуки на підприємствах групи відбулися 1 лютого.

Проведені обшуки в компанії "Метінвест" завдають удару як по внутрішньому, так і міжнародному іміджу країни.

Таку думку висловив економіст Борис Кушнірук, йдеться в сюжеті "5 каналу".

Журналісти зазначають, що обшуки на підприємствах групи, незважаючи на документально засвідчену податковою відсутність боргів у компанії, викликають тривогу в суспільства.

За словами Кушнерука, ці дії "повністю дискредитують Україну як правову державу". "Уявляєте, якщо вони дозволяють собі так поводитися з великим бізнесом, як нахабно і беззастережно вони це роблять із малим бізнесом?", – наголосив економіст.

Нагадаємо, податкові органи підтвердили відсутність заборгованості на Північному, Інгулецькому і Центральному гірничо-збагачувальних комбінатах групи компаній "Метінвест". На них правоохоронні органи проводили обшуки 1 лютого. Компанія заявила про тиск на бізнес та закликала правоохоронців працювати у правовому полі.

У "Метінвесті" нагадали, що податкові відрахування компанії в 2021 році склали майже 53 млрд грн. Це у 2,5 раза більше, ніж за рік до того.