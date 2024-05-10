Чи збереглася важливість Керченського моста для РФ: неочікувана оцінка експерта

Міст через Керченську протоку збудований незаконно, тому ця споруда повинна бути знищена.

Міст через Керченську протоку лишається основним логістичним транзитним вузлом, який загарбники використовують для забезпечення російської південної окупаційної групи військ.

Таку думку в етері телеканалу Еспресо висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він заявив, що міст через Керченську протоку збудований незаконно, тому ця споруда повинна бути знищена.

"Не знаю, звідки аналітичні групи зробили висновки, що Керченський міст не використовується для перевезення військових вантажів, техніки й боєприпасів. Є поняття, як матеріально-технічне забезпечення. Це комплекс матеріальних засобів, які використовуються для забезпечення військ, починаючи з механізованої компоненти — це танки, ББМ, артилерія, боєприпаси. Якщо ми бачимо, що мостом проїжджає пасажирський вагон, то це не означає, що там цивільні, а не особовий склад для ротації", - пояснив Коваленко.

Оглядач зазначив, що через міст постачаться паливно-мастильні матеріали, які везуть для того, щоб заправляти російські танки та бойові броньовані машини.

"Чомусь аналітичні групи використовують супутникові знімки з великої відстані, які не деталізовані. Але Кримські моніторингові групи постійно фіксують, як через Керченський міст перевозять не тільки паливно-мастильні матеріали, а саме техніку — гаубиці, бойові броньовані машини, танки Т-62", - наголосив Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ЗСУ прокоментували логістику ворога Кримським мостом.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ більше не використовує Кримський міст для забезпечення військ.

Читайте також: