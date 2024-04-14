Експерт здивував прогнозом щодо війни в Україні: “2024 року буде два вікна можливостей”

У 2024 році буде два “вікна можливостей” для початку переговорів про мир в Україні. Але ключове питання не в датах, а в контурах домовленостей про припинення вогню. І тут більшість сценаріїв несе ризики як внутрішньополітичної дестабілізації, так і відновлення бойових дій через певний час.

Таку думку висловив головний експерт Українського інституту майбутнього з питань вивчення Росії Ігор Тишкевич.

За його словами, для того, щоб вийти на позитивний сценарій виходу з війни, політичне керівництво країни має вирішити завдання підтримки рівня легітимності — як своєї, так і “легітимності війни”, організаційного та інформаційного посилення, а також збереження рівня зовнішньої підтримки.

“Це стане можливим через зміни у системі прийняття рішень. Зміни мають відбутися або у бік розширення партнерства з політичними силами і бізнесом усередині країни, або у бік закладення фундаменту авторитаризму. Що дозволить стабілізуватися на короткий проміжок часу, відклавши, але не знявши ймовірність настання глибокої політичної кризи”, — вважає Ігор Тишкевич.

Нагадаємо, експерт назвав головний виклик у зовнішній політиці, який чекає Україну 2024 року.

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