Експерт зробив гучну заяву про участь жінок у війні

Жінки на війні

Загальна навченість українського населення військовій справі — без винятку на стать та вік — гарантуватиме нам безпеку не нападу Росії. Для жінок, зокрема, слід створювати умови відповідно до певних фізіологічних даних.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав військовий експерт Іван Тимочко.

На його переконання, росіяни мають розуміти, що кожна людина, яка потенційно перед ними стоїть, може і буде з ними воювати. Тоді вони ніколи не наважаться.

«Якщо ми говоримо зараз з вами оцінювати ризики і виклики, звичайно вони є і звичайно вони і будуть надалі, тому що, умовно кажучи, навіть в сім’ї, куди є декілька людей з різними характерами, з різною поведінкою, з уподобаннями, рівнем навченості, навіть побутових умов, звичайно виникають завжди певні якісь внутрішні дискусії», — каже він.

У військовій службі статут не розділяє за статтю. Він регламентує взаємодію військових, а за порушення — відповідальність і покарання.

«Тому я думаю, що тут важливо завжди говорити, не знаєш як вчинити, вчиняй згідно із законом або згідно з уставом і не буде внутрішнього різного роду гендерних конфліктів чи внутрішніх якихось дискусій», — висловився експерт.

При цьому потрібно створювати умови відповідно до певних фізіологічних даних за статтю.

«І чим більше створено комфорту, насправді, тим менше виникатиме різного роду дискусій чи пошуку проблем. Тоді тільки людина замість того, щоб вирішувати проблеми, вона себе удосконалює. Правильно? Правильно. Це чудово», — завершив в ефірі Тимочко.

Раніше нардеп сказав, чи буде мобілізація жінок в Україні.

«Ця тема постійно в полі зору депутатів. Але у нас зараз процедура (мобілізації жінок — ред.) є — хто хоче воювати, піде. Наскільки я розумію атмосферу в комітеті, це питання не стоїть на порядку денному. Нехай жінки займаються тим, чим потрібно», — висловився нардеп Юрій Здебський.