Експерти МАГАТЕ помітили посилення військової активності довкола ЗАЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які працюють на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), повідомили, що протягом останнього тижня чули численні вибухи.

Це свідчить про можливу ознаку посилення військової активності в регіоні, яка також може становити потенційну загрозу ядерній безпеці та безпеки на місці, сказав генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.

Про це йдеться на сайті МАГАТЕ.

Понад рік після того, як МАГАТЕ встановило постійну присутність на найбільшій в Європі атомній електростанції (АЕС), щоб допомогти запобігти аварії, загальна ситуація на об’єкті залишається вкрай нестабільною, сказав генеральний директор Гроссі.

Починаючи з минулої суботи, команда МАГАТЕ почула близько двох десятків вибухів протягом трьох днів, а потім ще кілька за останні кілька днів. Сама рослина не постраждала.

«Звіти, які я отримую від наших експертів, свідчать про те, що вибухи сталися неподалік від Запорізької атомної електростанції. Однак, я залишаюся глибоко стурбованим можливими небезпеками, з якими стикається станція в цей час підвищеної військової напруги в регіоні», – сказав генеральний директор Гроссі, знову наголосивши на важливості дотримання всіма сторонами п’яти конкретних принципів захисту ЗАЕС.

«Що б не трапилося в зоні конфлікту, де б це не було, усі можуть програти від ядерної аварії, і я закликаю вжити всіх необхідних заходів, щоб цього не сталося», — сказав він.

Окремо ЗАЕС поінформувала групу МАГАТЕ, що вранці 7 вересня було зафіксовано нові удари безпілотників у сусідньому місті Енергодар, де проживає багато персоналу станції зі своїми родинами. Про постраждалих не повідомляється. Крім того, команда МАГАТЕ була проінформована про те, що ЗАЕС вирішила тимчасово скоротити кількість персоналу на майданчику до мінімального рівня протягом наступних кількох днів через побоювання щодо високого ризику військових дій у цьому районі.

На станції експерти МАГАТЕ спостерігали постійну присутність мін між огородженнями по периметру, але вони не побачили жодних додаткових під час обходу майданчика. Однак їм досі не надали доступ до дахів реакторних блоків 1, 2, 5 і 6. Команда МАГАТЕ також вимагала оглянути всі шість турбінних залів один за одним, щоб мати можливість повністю оцінити, одночасно, чи можуть бути присутні небезпечні предмети. Наразі це клопотання не задоволено.

Команда МАГАТЕ повідомила, що ЗАЕС проводить технічне обслуговування різних компонентів і систем безпеки на об’єкті, шість реакторів якого залишаються зупиненими, один на гарячому, а інші на холодному.

Кожен реактор на ЗАЕС має три окремі та незалежні резервні системи (також звані «поїзди безпеки»), які разом складають системи безпеки блоків, які зазвичай знаходяться в режимі очікування і готові активуватися, якщо це необхідно для підтримки безпеки реакторної установки. Лише одна система безпеки здатна забезпечити безпеку реакторної установки.

Також проводяться роботи з технічного обслуговування систем безпеки блоку №4, в тому числі його трансформатора, теплообмінників і аварійних дизель-генераторів. Після їх завершення на місці буде проведено остаточне випробування парогенератора, який було відремонтовано після виявлення витоку води в цьому блоці минулого місяця.

Нагадаємо, у серпні пропагандисти РФ почали ширити інформацію, що диктатор Володимир Путін нібито ухвалив рішення підірвати окуповану Запорізьку АЕС.

Читайте також: