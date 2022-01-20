Експерти застерігають: надмірне вживання популярного вітаміну збільшує ризик мозкової кровотечі

Зазвичай ризики, пов’язані з вітамінами, виникають тоді, коли людина вживає надмірні дози одноразово або щоденно тривалий час. Особливо часто це стається під час приймання таблеток в якості замінників здорового харчування. Так, останні дослідження показали, що один з найпопулярніших вітамінів може збільшити ризик геморагічного інсульту. Про який саме йдеться — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як передає Express, Маркус Шюркс (науковий співробітник бостонського Центру жіночого здоров’я імені Брігама) зі своєю командою провів дослідження, які показали досить цікаві результати. При постійному вживанні добавок, в складі яких є вітамін Е, на 22% збільшується ризик крововиливу у мозок (геморагічного інсульту).

У дослідженні взяли участь 118 тисяч людей. Протягом 12 років половина з них щоденно приймала добавки з вітаміном Е, а інша половина — плацебо. За цей час серед учасників було зареєстровано 223 геморагічні інсульти. І всі вони — у тієї половини, яка вживала вітаміни.

Раніше були проведені інші дослідження, які показали, що щоденне приймання 400 мг вітаміну Е (протягом 7 і більше років) призводить до збільшення ризику раку передміхурової залози у чоловіків на 17%.

В в журналі Nature Medicine група японських вчених опублікувала дослідження, яке проводилося на тваринах. Його результати свідчать, що надлишок вітаміну Е викликає (принаймні у тварин) атрофію кісткової тканини. Такеда Шу з токійського університету Кейо, який був керівником даного проєкту, вважає: “Вітамін Е стимулює утворення остеокластів — надзвичайно великих багатоядерних клітин, які руйнують кісткову тканину”.

Медичні експерти наголошують, що достатню кількість вітаміну Е людина може отримати при правильному харчуванні. Обов’язково додавайте до свого щоденного раціону збалансовану та різноманітну їжу, зокрема: насіння пшениці та горіхів, а також рослинні олії (оливкову, соняшнику, рапсову, кукурудзяну або соєву), атлантичний лосось, авокадо, ківі, манго, червоний солодкий перець.