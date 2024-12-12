Експертка заявила, що рівень крайньої бідності в Україні зріс усемеро

2023 року майже 9% українців мали доходи на рівні прожиткового мінімуму, що всемеро більше, ніж 2021-го.

Про це повідомила докторка економічних наук Людмила Черенько в інтерв'ю РБК-Україна.

Вона зазначила, що під час перших років війни з Росією, від 2014-го до 2015 року, рівень бідності в Україні зріс від 16,3% до 51,9%.

"А ця фаза війни ще масштабніша, і можна було очікувати набагато гіршого. Ми могли б очікувати, що бідність зросте неймовірно, навіть до 80-90%. Але цього не відбулося", – зазначила економістка.

Експертка наголосила, що на початку вторгнення розглядали три можливі сценарії розвитку. Україна пішла шляхом, що був ближчим до оптимістичного прогнозу.

Водночас, як зазначила Черенько, під час війни значно зріс рівень крайньої бідності. Доходи багатьох українців впали до рівня офіційного прожиткового мінімуму, який 2024 року становить 2 920 гривень.

"2021 року людей, які мали доходи на такому рівні, у нас було 1,3%. Фактично в межах статистичної похибки. Якби не повномасштабна війна, то 2023 року ми б взагалі цю цифру не зафіксували. Але 2023-го таких людей виявилося майже 9%, відбулося семиразове зростання", – зазначила експертка.

Черенько зазначила, що насамперед йдеться про пенсіонерів, людей, які втратили майно або, наприклад, залишилися без дому.

Нагадаємо, до кінця 2024 року інфляція в Україні набирає обертів.

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