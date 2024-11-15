Експертна комісія підтримала перейменування копійки — голова Нацбанку

Експерти визначили, що за своєю суттю використання копійки є інструментом “в ідеологічній колонізації".

Члени експертної комісії Українського інституту національної пам'яті підтримали перейменування розмінної монети, погодивши пропозицію замінити назву “копійка” на “шаг”.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Нацбанку Андрій Пишний.

За його словами, експерти визначили, що за своєю суттю використання копійки є інструментом “в ідеологічній колонізації, окупації та русифікації грошового обігу України, а отже, і держави загалом”.

“Експертна комісія також підтверджує історичне обґрунтування та справедливість повернення у наш вжиток та грошовий обіг української назви “шаг” для розмінної монети – сотої частини гривні. Тож наукові висновки, на які ми спиралися, коли ініціювали відродження історичної справедливості, пройшли фахову верифікацію УІНП”, - наголосив Андрій Пишний.

Голова Нацбанку зацитував фрагмент висновку, в якому йдеться про підтримку зміни назви розмінної монети “копійка” на історично обґрунтовану “шаг”, оскільки це сприятиме "відродженню національних традицій у номінації грошей, подоланню негативної колоніальної спадщини, загалом процесам деколонізації українського суспільства".

“Ми говоримо про це вже не один день, “копійка” — це ворожа назва для України... Маємо просто зробити належне - забрати своє і відновити історичну справедливість. Шаг – це наше!” - підсумував Пишний.

Нагадаємо, Національний банк України ініціює зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг". Це пояснюють тим, що хочуть відродити "історичну справедливість".

Шаг замість копійки! НБУ ініціює зміну назви українських монет

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