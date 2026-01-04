Експерти радять прибрати штучну ялинку до кінця січня: у чому причина

Ялинка / © Pixabay

У Києві експерти нагадують, що штучні ялинки, як і натуральні, потребують своєчасного прибирання. Найголовніший ворог цих дерев — пил, тому після свят їх радять зберігати в темному та сухому місці, попередньо обгорнувши стрейч-плівкою.

Про це йдеться у сюжеті КИЇВ24.

Журналістипоспілкувалися з киянами, щоб дізнатися, чому вони віддають перевагу штучним ялинкам і як доглядають за ними.

«Я не люблю, коли зрізають натуральні ялинки. Та й прибирання після них більше. Штучну ялинку можна використовувати багато років і міняти її не потрібно», — розповіла одна з мешканок столиці.

«Поки що стоїть. Може, до лютого подивимось. Штучна. Ми її купили років десять назад, щоб кожен рік не міняти. Цього року взяли кілька гілок від натуральної ялинки і поставили на столик — жалкуємо живі дерева», — ще одна киянка пояснила свій вибір.

Мешканці столиці зазначають, що навіть маленькі декоративні гілки натуральних ялинок можна використати для прикрас, не завдаючи шкоди дереву:

«Маленька, сантиметрів 15–20 на столі. Дітей вдома немає, а мені більше не треба. Якщо на районі є пункт для здачі ялинок, я обов’язково туди її віднесу».

Декоратори наголошують на правильному догляді: «Прибирати штучну ялинку радимо до кінця січня, так само як і натуральну. Для зберігання обирайте темне та сухе місце, а перед цим обгорніть дерево стрейч-плівкою», — зазначають фахівці.

Штучні ялинки дозволяють економити час, зберігати природу та користуватися деревом багато років. Важливо лише своєчасно прибрати дерево і правильно його зберігати, щоб уникнути пилу та підтримувати святковий декор у належному стані.

