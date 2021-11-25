Експоліцейського з Полтавщини викрили на продажі персональних даних українців

Експоліцейського з Полтавщини викрили на продажі персональних даних українців

Клієнтів" експоліцейський знаходив за оголошеннями в телеграм-каналах.

Служба безпеки України викрила експравоохоронця з Полтавщини, який продавав інформацію з обмеженим доступом із закритих державних, комерційних баз даних, зокрема, з банківських установ та операторів мобільного зв'язку.

Про це повідомляє СБУ та Офіс генерального прокурора.

Зокрема, зловмисник торгував закритою інформацією з бази даних Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової служби, Державної міграційної служби, Державної фіскальної служби, Міністерства юстиції України, Пенсійного фонду України. "Клієнтів" він знаходив за оголошеннями в телеграм-каналах, а оплату, для уникнення відповідальності, отримував на банківські картки третіх осіб.

Під час слідства задокументовано збут зловмисником за 16 тисяч гривень інформації щодо двох українців з баз, отриманих з:

"АРМОР" (інтегрована інформаційно-пошукова система Міністерства внутрішніх справ України, яка дає доступ до інформації про судимість, про нерозкриті злочини, дозволи на зброю тощо), "РАЦС" (Державний реєстр актів цивільного стану громадян), "ІТС ГАРТ" (інформаційно-телекомунікаційна система прикордонного контролю, яка дає доступ до бази даних Державної прикордонної служби України "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України").

Окрім того, експоліцейський збирався продати інформацію, що містить банківську таємницю. За це він хотів 29 тисяч гривень.

"Правоохоронці затримали його "на гарячому" під час перемовин стосовно цієї "операції". Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціонований збут та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", - зазначають в СБУ.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб.

Нагадаємо, у Хмельницькому СБУ викрила чотирьох місцевих жителів, котрі створили ботоферму з метою підтримки терористичних "Л/ДНР" та дискредитації вакцинації в Україні.

А раніше кіберфахівці СБУ викрили у Києві потужну ботоферму спецслужб РФ. Ворожа інтернет-агентура використовувала її для дискредитації нашої держави перед міжнародною спільнотою щодо проведення Кримської платформи.

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