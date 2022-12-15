Експоліцейському Донеччини інкримінують держзраду: "працював" у "народній міліції "ДНР"

Від квітня до липня підозрюваний зрадив присязі працівника правоохоронного органу України.
Правоохоронці заочно повідомили про підозру у держзраді ексдільничному інспектору патрульної поліції в Краматорську та Слов’янську. Він зрадив присязі та співпрацював з окупантами РФ.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Слідство встановило, що від квітня до липня 2022-го підозрюваний перебуваав окупованому Лимані. Він добровільно погодився співпрацювати ворогом та обійняв псевдопосаду у так званій "народній міліції "ДНР".
Експравоохоронець доставляв затриманих та заарештованих цивільних із приміщення захопленої будівлі відділу поліції № 3 Краматорського райуправління до місць примусових робіт. Люди мали збирати тіла загиблих військових та мирних мешканців на території міста.
Прихильникові путінських військ інкримінують вчинення державної зради в умовах збройного конфлікту.
Нагадаємо, у Краматорську викрили російського агента, який "здавав" окупантам позиції ЗСУ і чекав на прихід "визволителів". Зрадник збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на східному фронті, зокрема – про бойові позиції ЗСУ та Нацгвардії в районі Краматорська.
Читайте також:
- Двоє одеситів прославляли Путіна і в магазинах агітували за "рускій мір"
- В Одесі затримали російського агента: "співпрацював" з вагнерівцями та ОМОНом
- У Бердичеві засудили пенсіонера, який прославляв окупантів