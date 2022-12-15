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Експоліцейському Донеччини інкримінують держзраду: "працював" у "народній міліції "ДНР"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Експоліцейському Донеччини інкримінують держзраду: "працював" у "народній міліції "ДНР"

Фото: Associated Press

Від квітня до липня підозрюваний зрадив присязі працівника правоохоронного органу України. 

Правоохоронці заочно повідомили про підозру у держзраді ексдільничному інспектору патрульної поліції в Краматорську та Слов’янську. Він зрадив присязі та співпрацював з окупантами РФ.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

Слідство встановило, що від квітня до липня 2022-го підозрюваний перебуваав окупованому Лимані. Він добровільно погодився співпрацювати ворогом та обійняв псевдопосаду у так званій "народній міліції "ДНР". 

Експравоохоронець доставляв затриманих та заарештованих цивільних із приміщення захопленої будівлі відділу поліції № 3 Краматорського райуправління до місць примусових робіт. Люди мали збирати тіла загиблих військових та мирних мешканців на території міста. 

Прихильникові путінських військ інкримінують вчинення державної зради в умовах збройного конфлікту. 

Нагадаємо, у Краматорську викрили російського агента, який "здавав" окупантам позиції ЗСУ і чекав на прихід "визволителів". Зрадник збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на східному фронті, зокрема – про бойові позиції ЗСУ та Нацгвардії в районі Краматорська.

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Дата публікації
Перегляди
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