Експомічник зрадника України Деркача отримав відпустку і виїхав за системою “Шлях”

Уже колишній топменеджер держкомпанії Олег Бояринцев під час війни отримав відпустку і виїхав по системі “Шлях”, а потім подав у відставку.

Нащо у розпал війни просто так випустили скандального експосадовця за межі країни та хто покривав Бояринцева, з'ясовували журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Черговий зашквар “Енергоатома”!?

Про події першим повідомив народний депутат Ярослав Железняк. У своєму телеграм-каналі нардеп виклав фото скандальних наказів із особистим підписом голови "Енергоатома" Петра Котіна. Як стверджує Железняк, керівник держпідприємства у січні 2023 року підписав відпустку експомічнику зрадника Деркача Олегу Бояринцеву з можливістю виїзду закордон.

"В січні минулого року президент "Енергоатома" Котін підписав 2-тижневу відпустку виконавчому директору по персоналу компанії. З "правом виїзду закордон", на що сам Котін взагалі-то права не має", - йдеться у дописі.

Закордон пан Бояринцев виїхав…..

Вже у відпустці він подав на звільнення, і "Енергоатом" звільнив його 15 лютого.

Ще й компенсацію виплатили за відпустку.

В Україну він досі не повернувся і, кажуть, що і не збирається.

"Енергоатом" / Фото: Енергоатом

Хто дав виїхати Бояринцеву?

Железняк стверджує, що таким чином Котін не тільки перевищив свої службові обов’язки, але по факту, просто дав втекти за межі країни своєму топменеджеру. Якого, до речі, звільнив незабаром після виїзду. При цьому Бояринцеву ще й заплатили відпускні.

Але це ще не всі претензії до Бояринцева. Раніше журналісти видання “Бізнес.Цензор” писали, що Олег Бояринцев відомий своєю співпрацею з екснардепом-втікачем Андрієм Деркачем. Його ж правоохоронці звинувачують у дискредитації України на міжнародній арені та саботажі відносин Україна з ЄС та США. Звісно, і тут стирчать вуха Кремля.

"У ході досудового розслідування встановлено, що колишній нардеп своїми діями дискредитував Україну на міжнародній арені, погіршував дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами Америки, ускладнював інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО. За що протягом 2019-2022 років отримав щонайменше 567 тис. дол. США від правоохоронних та розвідувальних органів РФ", - йдеться у дописі САП.

Журналіст ексклюзив Артем Зябкін вирішив знайти Олега Бояринцева у соцмережах і подивитись, як там його життя за кордоном.

"Ось, до речі його Фейсбук-сторінка - останній пост Бояринцев і справді виклав аж 31 січня 23-го року - у ньому подяка Енергоатому, Петру Костіну та самому Бояринцеву за передачу автівок українським бійцям. А потім, так би мовити, і слід його зник. Не реагував на звинувачення Железняка у соцмережах і Котін - його сторінка у Фейсбук взагалі закрита для сторонніх", - розповідає репортер.

Це обурює

Але обурює те, як саме втікачу вдалося виїхати. Як і багато інших, він скористався системою “Шлях”. Її розробили ще на початку війни для того, щоб чоловіки призовного віку мали змогу виїхати за кордон, якщо вони працюють на користь держави чи війська, наприклад волонтери, окремі посадовці чи навіть співаки, які проводять концерти та збирають гроші на ЗСУ.

Але “Шлях”, на жаль, став і тієї шпариною, через яку виїзджають найнахабніші.

Хто повтікав з України?!

Наприклад, депутати місцевих рад від провідних українських партій. Моя колега Вікторія Гнатюк нещодавно зробила цілий випуск про таких “героїв нашого часу”. Невеликий спойлер - “найспритнішими” у лапках виявились представники забороненої ОПЗЖ. Прошу вас обов’язково подивитися, можливо, побачите серед них і представників вашого населеного пункту.

Раніше посадовці "Енергоатому", які привласнили 100 млн гривень, отримали підозру від НАБУ.

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