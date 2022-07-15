Експорт українського зерна може відновитися вже наступного тижня

Вивезення українського зерна може розпочатися вже наступного тижня. Українські та російські сторони знову зберуться в Туреччині наступного тижня, щоб розглянути деталі та підписати відповідні документи.

Після чотиристоронньої зустрічі між Росією, Україною, ООН і Туреччиною 13 липня в Стамбулі міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що обговорення були "позитивними та конструктивними". За його словами, всі сторони погодилися створити координаційний центр у Стамбулі для сприяння експорту українського зерна.

Про це повідомляє турецьке видання Yeni Şafak.

Акар зазначив, що учасники знайшли спільну мову щодо технічних питань, зокрема безпеки судноплавних шляхів для зернових суден, а також спільного контролю на вході та виході з портів.

За його словами, у країнські та російські офіційні особи знову зберуться в Туреччині наступного тижня, щоб розглянути деталі та підписати документи для оформлення угоди.

Прогрес у зерновому питанні підтвердив і президент України Володимир Зеленський, подякувавши ООН і Туреччині за зусилля. Він зазначив, що деталі будуть узгоджені з головою ООН Антоніу Гутеррішем "найближчими днями".

Гутерріш, своєю чергою, привітав угоду про спрощення експорту українського зерна як "промінь надії полегшити людські страждання та подолати голод у всьому світі". Він також підкреслив, що для завершення угоди "тепер буде потрібно більше технічної роботи".

"Але імпульс очевидний... Я підбадьорений. Я налаштований оптимістично, але це ще не повністю зроблено", – сказав Гутерріш.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Путін пообіцяв міжнародній спільноті розблокувати вивезення зерна з українських портів, вимагаючи натомість не давати Україні ракети для РСЗВ дальністю 300 кілометрів.

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