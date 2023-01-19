Експосадовці "Укрзалізниці" з Харківщини допомагали перекидати російські воєнні ешелони до України

Служба безпеки викрила чотирьох поплічників ворога у результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.

СБУ затримала на Харківщині колишніх посадовців "Укрзалізниці", які допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зловмисниками виявились колишні посадовці регіональної філії "Укрзалізниці", які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників.

Після захоплення частини регіону вони добровільно приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там одного призначили керівником, інших двох – його заступниками, а третього – інженером у лавах створеного ворогом "Купянск-южной дистанции колеи".

На цих "посадах" вони допомагали Росії відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті.

Фото: Служба безпеки України

Насамперед зловмисники сприяли перекиданню рухомого складу військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до тимчасово захоплених районів Харківщини.

Крім цього організували "передавання" російським загарбникам виробничого обладнання місцевого підрозділу "Укрзалізниці". Також вони особисто закликали місцевих жителів вступати до підконтрольного РФ "залізничного підприємства".

За це обіцяли лояльне відношення з боку рашистів та виплату "зарплат" у російських рублях.

Після звільнення Харківщини один із зловмисників втік до РФ, інші – вирішили "залягти на дно" в регіоні і таким чином спробували уникнути покарання.

Фото: Служба безпеки України

Однак, працівники СБУ встановили місцеперебування трьох зрадників і затримали їх.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі агресору).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання вартою. Четвертому фігуранту, який втік до Росії, також повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Зараз його намагаються притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, на Полтавщині двоє переселенців на замовлення РФ "полювали" на HIMARS. Зрадників викрила СБУ.

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