Експосол США в НАТО оцінив ситуацію на фронті: чи очікувати прориву ЗСУ найближчим часом

За його словами, багато чого залежить від допомоги союзників України.

Ні Україна, ні Росія, не досягнуть прориву на фронті цього року чи навіть наступного - 2024 року.

Таку думку висловив колишній посол США в НАТО, генеральний директор Чиказької ради з глобальних справ Іво Даалдер, передає "Politico".

За його прогнозом, бойові дії триватимуть ще довго.

"Це означає, що реальність нинішнього глухого кута тепер має визначати стратегію Заходу щодо конфлікту. І замість того, щоб розраховувати на те, що Україна поверне більшу частину або всю свою територію військовим шляхом, слід зосередитися на забезпеченні майбутнього України на Заході", - каже він.

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Зокрема, за останні 11 місяців трохи більше 500 квадратних миль території перейшло з рук в руки — це менше однієї п’ятої від 1 відсотка території України.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний припускає, що нинішня техніка сприяє обороні: "Як і в Першій світовій війні, ми досягли рівня технологій, який ставить нас у глухий кут", — сказав він нещодавно.

Без великого стрибка в технологіях "швидше за все не буде глибокого і красивого прориву", - додав він.

Тим часом у НАТО назвали ситуацію на фронті в Україні "дуже складною", від початку контрнаступу ЗСУ лінію фронту не дуже змінилася.

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