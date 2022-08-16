"Експозиція орчого недбальства": в Мережі показали, що зберігалося на майданчику неподалік Джанкоя в Криму, де пролунали вибухи (відео)

В окупованому Криму зранку поблизу села Майське лунали вибухи.
Через це окупаційна влада Криму відселила людей з населених пунктів в радіусі 5 км.
В Мережі показали, що саме могло "демілітаризуватися" у Майському, де зранку пролунали вибухи.
"А ось так виглядав той самий майданчик зберігання боєприпасів на станції Азовська між селищами Майське і Азовське Джанкойського району. Під відкритим небом розміщувалися ряди ящиків із боєприпасами та стоянка техніки, зокрема, РСЗВ "Град". Повз цю "експозицію орчого недбальства" постійно проїжджали потяги, з вікон яких все чудово знімалося на відео, одне з яких ви зараз спостерігаєте", - повідомили у СтратКомі.
Зазначається, що техніку, яка потрапила на відео, планували перекидати з окупованого Криму для війни в Україні.
Нагадаємо, що вибухи у Криму прокоментували у Командуванні Повітряних сил ЗСУ, де заявили, що окупанти "не вміють користуватися засобами протипожежної безпеки". Це офіційна позиція українського військово-політичного керівництва.
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