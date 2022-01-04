Експрацівницю МВС України, яка керувала обстрілами позицій ЗСУ, засудили до 12 років тюрми

Експрацівницю МВС України, яка керувала обстрілами позицій ЗСУ, засудили до 12 років тюрми

Через накази жінки загинуло багато людей. Наразі вона переховується в ОРДЛО.

Шевченківський районний суд міста Чернівці заочно засудив до 12 років позбавлення волі командирку артилерійського дивізіону "ДНР", колишню працівницю Міністерства внутрішніх справ. Жінка віддавала накази обстрілювати українські позиції.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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За даними слідства, жінка - уродженка Донецька з позивним "Корса". У 2014 році приєдналася до незаконного збройного формування "3-я окрема мотострілецька бригада "Беркут", створеного на основі так званої "групи Безлера". Від того часу і донині колишня співробітниця органів МВС України бере активну участь у терористичній діяльності. Інформують, що спеціальне навчання військовій справі вона пройшла в РФ.

"На посаді командира артилерійського дивізіону, перебуваючи у званні "полковник військ ДНР", вона безпосередньо керувала обстрілами позицій військовослужбовців Збройних Сил України та добровольчих військових формувань реактивними системами залпового вогню БМ-21 "ГРАД" поблизу населених пунктів Іловайськ, Дебальцеве, Вуглегірськ, Маринівка, Авдіївка Донецької області, що призвело до масової загибелі людей", - йдеться у матеріалі СБУ.

Суд визнав експрацівницю МВС України винною у вчиненні злочину і призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Зазначається, наразі жінка переховується від українського правосуддя на тимчасово непідконтрольній території Донецької області, вона перебуває у розшуку.

Раніше повідомлялося, що у Чехії засудили до 21 року позбавлення волі 49-річного громадянина Чехії Мартіна Сукупа, який воював на сході України на боці проросійських найманців.

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