Експрем'єр Ізраїлю заявив, що Путін особисто пообіцяв йому не вбивати Зеленського

За словами колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю, навесні він літав до Москви, щоб виступити посередником між РФ та Україною.

Колишній очільник уряду Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що Володимир Путін особисто пообіцяв йому не вбивати президента України Володимира Зеленського. Ця розмова відбулась між ними 5 березня у Москів, куди Беннет прилетів, щоб виступити посередником між РФ та Україною.

Про це колишній прем'єр-міністр Ізраїлю розповів у інтерв'ю каналу Хадашот 12, пише The Jerusalem Post.

Так, за його словами, під час зустрічі у Москві, Путін особисто пообіцяв йому не вбивати президента України Володимира Зеленського.

"Під час зустрічі Путін пішов на дві великі поступки. Він відмовився від демілітаризації, денацифікації України та усунення Зеленського. Це найцінніше – життя лідера. Я знав, що Зеленському в бункері загрожує небезпека, і що вони не знали про його місцезнаходження. У якийсь момент я сказав Путіну: "Слухай, а як щодо цієї історії? Ти збираєшся його вбивати?". І він сказав: "Я не буду вбивати Зеленського", - розповів Беннет.

Після цього, прямуючи до аеропорту з Кремля, Нафталі Беннет зателефонував Зеленському, щоб повідомити, що йому не загрожує смерть.

Через дві години Зеленський нібито записав відео зі свого кабінету (до цього він нібито перебував у бункері), заявляючи, що не боїться.

Беннет заявив, що всі контакти, які він зробив у ролі посередника, узгоджувалося зі США.

Замахи на Володимира Зеленського

За даними видання The Independent, Президент України Володимир Зеленський від початку повномасштабного наступу пережив понад 12 окремих замахів на його життя, які готували російські війська.

У травні 2022 року Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю австралійському каналу Nine Network, що на той момент вже вдалося зірвати щонайменше 10 замахів на його життя, які готували росіяни.

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