Експрем’єра Азарова засудили до 15 років: ключові деталі вироку

Микола Азаров

Печерський районний суд Києва визнав колишнього прем’єр-міністра України Миколу Азарова винним у державній зраді та діях, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу.

Про це йдеться у вироку суду за 2 грудня.

Згідно з вироком суду, призначене покарання 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Цей вирок заочний, оскільки засуджений переховується на території Російської Федерації.

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Азарова та його помічниці ще в березні 2024 року. Експрем’єру інкримінували:

Державну зраду.

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Заклики до повалення конституційного ладу.

Виправдовування збройної агресії РФ проти України.

За даними слідства, Микола Азаров активно використовував свій Telegram-канал для поширення російської пропаганди. Також слідство встановило, що в інформаційно-підривній діяльності Азарову допомагали дві громадянки України. Це були чинна (на момент викриття) та колишня співробітниці Шевченківської райдержадміністрації Києва, які готували, редагували та надсилали провокативні тексти кураторам для подальших публікацій.

Що відомо про Миколу Азарова?

Микола Азаров увійшов в історію України як очільник уряду в період президентства Віктора Януковича. Його політичний вплив був нерозривно пов’язаний із «Партією регіонів» та активним просуванням проросійського зовнішньополітичного курсу.

Ключовим моментом, що змінив хід української історії, стало рішення його Кабінету Міністрів у 2013 році призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Цей крок став прямим каталізатором початку Революції Гідності.

Під час масових протестів Азаров відкрито виступав із позицій дискредитації активістів, а також був прихильником ухвалення так званих «диктаторських законів» 16 січня 2014 року, які суттєво обмежували громадянські свободи.

Після усунення від влади Віктора Януковича, Микола Азаров також виїхав до Російської Федерації, де з того часу і переховується, уникаючи відповідальності перед українським правосуддям.

Окрім цього раніше повідомлялося, за даними слідства, Азаров 2010 року ухвалив рішення про подовження перебування Чорноморського флоту в Криму, що 2014 року призвело до окупації українського півострова.

Також раніше Микола Азаров подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва щодо дій Служби безпеки України та Ради нацбезпеки та оборони. Він вважає, що санкції проти нього повинні бути скасовані.

Раніше повідомлялося, що журналісти дізнались, хто зараз живе у розкішних маєтках Азарова, Пшонки та Захарченка.