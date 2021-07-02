Експрестест на кордоні або самоізоляція: почали діяти посилені правила в'їзду до України з чотирьох країн

Експрестест на кордоні або самоізоляція: почали діяти посилені правила в'їзду до України з чотирьох країн

Особи мають пройти експрестест на кордоні або піти на самоізоляцію чи обсервацію.

Україна змінила порядок в’їзду осіб, які прибувають з чотирьох країн, де поширюється індійський штам коронавірусу "Дельта". Так, іноземців без негативного експрестесту на коронавірус не пропускають, а українці - можуть здати тест або йти на самоізоляцію.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Так, йдеться про осіб, які повертаються з Індії, Великої Британії, РФ та Португалії, або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів. Зокрема, іноземці повинні мати з собою негативний результат швидкого тесту на антиген до коронавірусу. Його можна провести у пунктах пропуску через державний кордон України.

Українці, які в’їжджають із зазначених країн, теж можуть зробити експрестест у пунктах пропуску. Без негативного результату громадяни України старші 12 років підлягають обов’язковій самоізоляції, обсервації.

Супроводжує осіб, які підлягають обсервації, від кордону до санітарної зони для їхнього подальшого транспортування до місць обсервації або до закладів охорони здоров’я поліція.

У ДПСУ наголошують, що найбільшою мірою зазначені зміни стосуються осіб, які перетинають український кордон на ділянці з Росією. Це п’ять таких автомобільних пунктів пропуску:

«Сеньківка» у Чернігівській області,

«Бачівськ» та «Юнаківка» у Сумській області,

«Мілове» у Луганській області,

«Гоптівка» у Харківській області.

Зазначається, що від 00.00 до 11.00 2 липня у цих пунктах пропуску державний кордон на в’їзд в Україну перетнуло понад 1800 осіб, з них пройшли тестування – більш як 900 осіб (зокрема, 379 громадян України), 745 - відправилися на самоізоляцію, а 49 – на обсервацію. Решта – це діти, віком до 12 років та учасники міжнародних перевезень.

Раніше повідомлялося, що українцям та іноземцям, які заїжджають на територію України, можуть надати не лише негативний ПЛР-тест або експрестестування на антиген. Крім того, достатньо буде довідки про вакцинацію.

Нагадаємо, на польсько-українському кордоні відновлюють роботу три автомобільні пункти пропуску. Знову запрацювали пункти пропуску "Зосин-Устилуг" "Долгобичув - Угринів" та "Кросценко - Смільниця".

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Погода в Україні та правила перетину кордону для іноземців

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