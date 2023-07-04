Експрезидент Польщі пояснив, чому Україну не можуть взяти до НАТО вже сьогодні

Колишній президент Польщі (1995-2005 роки) Александер Кваснєвський заявив, що вступ України до НАТО в сьогоднішніх умовах означав б застосування 5-ї статті: якщо здійснено напад на одну з країн Організації, то весь Альянс має виступити проти агресора, тобто Росії. А це б призвело до Третьої світової війни. Тому передумова про прийняття України до НАТО після завершення війни має сенс.

Про це Кваснєвський розповів у інтерв'ю "Укрінформу".

Він наголошує, що стратегічне рішення у справі НАТО має бути одним – Україна повинна бути в Альянсі.

"Якщо про це зараз навіть починає говорити людина, яка ще рік тому була дуже скептична щодо цього, тобто Генрі Кіссінджер, то це означає, що світ дозрів до переконання: якщо ми хочемо надати Україні справжні гарантії безпеки, то це може бути тільки членство в НАТО", - запевняє експрезидент Польщі.

Кваснєвський переконаний, що у Вільнюсі треба чітко підтвердити перспективу членства України в НАТО. Попри це, потрібно визначити, як це практично зробити, адже НАТО ніколи не приймало до себе країн, які перебувають у стані війни.

"Україна частково вже є членом Організації, оскільки використовує найкращу західну зброю, має допуск до таємниць, адже Київ отримує інформацію від розвідок країн НАТО, а українські військові готуються в центрах Альянсу. Тому ця співпраця на військовому рівні є дуже високою", - каже Александер Кваснєвський.

Ще однією умовою для цього, на його думку, має бути армія, яка підлягає стандартам Альянсу.

"Перспектива членства в НАТО має бути чітко окреслена. Натомість, шлях до Альянсу є проблемою через війну, яку треба виграти, і тут НАТО має показати свою рішучість, аби надалі проводити підготовку українських військових і надавати Україні зброю", - резюмував експрезидент Польщі.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вступ України в НАТО можливий після виконання неодмінної умови — вирішення всіх територіальних суперечок.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Північноатлантичний альянс зобовʼязує Україну до великої кількості компромісів, але Київ не готовий йти на поступки у деяких питаннях.

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