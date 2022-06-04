Ексречниця Зеленського Юлія Мендель вийшла заміж та показала фото з розпису

Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель поділилася з шанувальниками радісною новиною.

Так, ексречниця президента України Володимира Зеленського, журналістка Юлія Мендель вийшла заміж.

Сьогодні, 4 червня, Мендель розписалася зі своїм обранцем, українським економістом, колишнім першим заступником міністра економіки України Павлом Кухтою. Світлини з розпису молодят з'явилися на сторінці програми "ЖВЛ" в Instagram:

Фото: instagram.com/zhvl_official

"Хтось сказав, що четверте число – на щастя. Святкувати будемо після настання миру. Але кохання важливе щохвилини. Кохаю", - прокоментувала одруження Мендель.

Фото: instagram.com/zhvl_official

Фото: instagram.com/zhvl_official

Зазначимо, що Павло освідчився Юлії одразу після того, як почалася війна. Кухта наприкінці березня пішов на фронт, де захищає Україну.

Тим часом, не надто добре все у стосунках колумбійської співачки Шакіри та футболіста "Барселони" та збірної Іспанії Жерара Піке. Артистка виступила з офіційною заявою, де повідомила, що після 12 років цивільного шлюбу покинула коханого. Причиною стали зради Піке з матір'ю його одноклубника.

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