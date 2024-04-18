Ексрегіонал та "антимайданівець" працює в Агенції оборонних закупівель: що кажуть в Міноборони

Екснардеп Партії регіонів, якого у Мережі називають учасником "антимайдану" в Одесі, Дмитро Волошенков влаштувався в Агенцію оборонних закупівель.

Про це Волошенков написав на власній Facebook-сторінці, яку щоправда після розголосу заблокував для посторонніх читачів.

Зокрема, в одному із постів Волошенков розповів про "поглиблення співпраці" з Адміністрацією оборонних матеріалів Швеції.

Що відомо про Дмитра Волошенкова

Дмитро Волошенков був нардепом 5-го скликання від Партії регіонів. З 2010 року до березня 2014 року Волошенков був заступником голови Одеської ОДА.

У Мережі пригадали, що 2014 року, коли підтримувані РФ сепаратисти хотіли встановити свою владу в Одесі, він був на їхньому боці.

Якщо ви думали, що гірше бути не може



Тип, що був серед лідерів «русской весны» в Одесі зараз працює в оборонних закупівлях для Міністерства оборони.



Він буквально стояв на сцені разом з терористами, будував міф «жертви 2-го травня» та очолював міський осередок Партії Регіонів pic.twitter.com/UPG61xOqgU — Денис Соколов (@denys_sokolov) April 17, 2024

Скриншот пропагандистської статті за березень 2014 року

На той час Волошенков був депутатом обласної ради, а також очолював одеську міську організацію "Партії регіонів".

Дмитро Волошенков у 2014 році на антиукраїнському мітингу в Одесі / Фото: Радіо Свобода

Зокрема, на одному з опублікованих у Мережі знімків Дмитро Волошенков стоїть справа, а біля нього стоять:

А. Дaвидчeнкo – лідep ceпapaтиcтcькoгo pуxу Одecи, якого обміняли на наших зaxиcників;

О. Вacільєв – проросійський пропагандист, втік до РФ;

В. Кaуpoв – пpoгoлocив ceбe в бepeзні 14 пpeзидeнтoм Одecькoї нapoднoї pecпубліки, втік до РФ;

Г. Тpуxaнoв – нинішній голова Одеси, який тепер стоїть на проукраїнських позиціях.

Фото: Фото з соціальних мереж

На початку 2021 року Волошенков очолив департамент європейської та євроатлантичної інтеграції Мінстратегпрому. Його звільненили через два дні, оскільки чиновник потрапив під дію закону про люстрацію. Проте Одеський окружний адміністративний суд поновив його на посаді.

Зауважимо, що батько Дмитра Волошенкова – Борис Волошенков – відставний генерал СБУ. У 2005-2008 роках він займав посаду начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки.

Після відставки з поста голови ОДА Максима Марченка 15 березня 2023 року Борис Волошенков став виконувачем обов'язків голови Одеської обласної адміністрації і перебував на цій посаді в.о до призначення Олега Кіпера 30 травня 2023 року.

Як відреагували у Міноборони

Керівниця Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України Марина Безрукова заявила, що найближчим часом Дмитра Волошенкова буде звільнено. Вона запевнила, що не знала про його минуле. Безрукова уточнила, що Волошенков прийшов у Агенцію ще до її призначення, у червні 2023 року, як менеджер з зовнішньоекономічної діяльності.

"Сьогодні також подано звернення в правоохоронні органи з запитом на його додаткову перевірку. Дякую громадянському суспільству за чіткі сигнали. Це для нас важливо і ми до них дослухаємося", – сказала вона.

У коментарі "Схемам" (Радіо Свобода) Безрукова уточнила, що чиновник пройшов поліграф.

"Я не знала про його бекграунд. Водночас, я поцікавилась результатами перевірки Дмитра Волошенкова. Він пройшов поліграф, мені невідомо, чому ці ризики не були враховані. Згідно з висновками, він не мав корупційних ризиків, він професійно працює. Проте для мене неприпустимо працювати в команді з людьми, з якими в нас різні цінності", – заявила очільниця Агенції оборонних закупівель.

Що каже сам Волошенков

Сам Волошенков підтвердив "Схемам", що пройшов перевірку на поліграфі. На питання щодо зміни політичної позиції та рішення працювати у державній структурі він не відповів.