Ексрегіонал Єфремов, якого звинувачують у держзраді, втік до Москви: подробиці

Ексочільник "Партії регіонів" Олександр Єфремов, якого звинувачують у держзраді, після повномасштабного вторгнення виїхав до Словаччини та не повертався з того часу.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

У розслідування йдеться, що наразі ексдепутат перебуває у Москві.

Зокрема, вдалося встановити, що Єфремов зареєструвався у Москві в елітних апартаментах у житловому комплексі "Тріумф-Палас". Ця нерухомість записана на сина ексдепутата – Ігоря Єфремова.

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"Її загальна площа складає понад 650 квадратних метрів, орієнтовна вартість – близько чотирьох мільйонів доларів. В Офісі генерального прокурора України "Схемам" повідомили, що Олександр Єфремов перебуває у статусі обвинуваченого за низкою статей, але не має запобіжного заходу та в розшук не оголошувався", - мовиться у повідомленні

В чому звинувачують Єфромова

Колишнього очільника "Партії регіонів" звинувачують у низці злочинів. Серед них - підозра у сприянні створенню угруповання "ЛНР". Крім того, він допомагав захоплювати адміністративні будівлі Луганської ОВА та СБУ 2014 року.

Ексочільник "Партії регіонів" Олександр Єфремов

Ще одна підозра - у держзраді. Натомість сам Єфремов, ці звинувачення відкидає, мовляв, аргументи не достаньо "непереконливі". Справа щодо нього перебуває на стадії судового розгляду.

Поїздки до Росії

Від 2019 року Єфремов неодноразово відвідував РФ, зокрема, якраз напередодні повномасштабного вторгнення.

"Як встановили "Схеми" за допомогою джерел із доступом до даних про перетин кордону, ексдепутат чотири рази їздив туди через "Бачівськ". Це пункт пропуску в Сумській області через державний кордон України на кордоні з Росією. Зокрема, такі виїзди зафіксовані у серпні та листопаді 2020 року, а також у жовтні 2021-го.

Нині Єфремов, за даними розслідувачів, перебуває у Москві. У Росії Єфремов реєстрував своє місце проживання за адресою двох московських апартаментів.

Ексочільник "Партії регіонів" Олександр Єфремов

Нагадаємо, нардеп від партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич був затриманий 15 вересня та отримав підозру в держзраді.

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