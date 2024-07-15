Ексрозвіднику Роману Червінському змінили запобіжний захід: під яку заставу він вийде з-під варти

Червінський перебував під арештом від квітня 2023 року.

Колишньому військовому Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій Роману Червінському суд встановив заставу у розмірі 9 млн грн. До її внесення він перебуватиме під вартою, але цей запобіжний захід діє до 4 серпня 2024 року.

Про це йдеться у дописі адвоката Костянтина Глоби.

За словами захисника ексрозвідника, поки внести таку заставу вони не зможуть, проте це рішення суду вже є "суттєвою перемогою".

"27 народних депутатів та окремо 51 особа виявили бажання взяти на поруки Червінського", — зазначив адвокат.

Нгадаємо, що у квітні 2024 року Роману Червінському вчергове подовжили термін тримання під вартою ще на два місяці.

Ексрозвідника звинувачують у самовільній проваленій операції з вербування російського пілота, що призвело до обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області та знищення українських літаків.

Сам Червінський справу проти себе називає політичним замовленням через оприлюднення 2021 року інформації про зрив спецоперації щодо російських найманців приватної військової компанії "Вагнер".

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