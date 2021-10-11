Екссуддя Чаус залишиться під домашнім арештом: ВАКС подовжив запобіжний захід

Микола Чаус перебуватиме за ґратами ще як мінімум два місяці.

У понеділок, 11 жовтня, Вищий антикорупційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом колишнього суддю Дніпровського райсуду міста Києва Миколу Чауса, якого підозрюють в хабарництві.

Про це інформує УНН.

Відповідне рішення ухвалив суддя ВАКС Тимур Хамзін. Запобіжний захід подовжили до 14 грудня. Чаус, зокрема, повинен й надалі носити електронний браслет, здати на зберігання закордонні паспорти, утримуватися від спілкування зі свідками і повідомляти правоохоронців про зміну місця проживання.

Нагадаємо, Миколу Чауса підозрюють у отриманні у 2016 році хабаря - 150 тисяч доларів. Гроші у Чауса знайшли у літрових банках, зокрема закопаних на обійсті. Але тоді судити суддю не встигли, Чаус виїжджає до Молдови, де просить політичного притулку. Врешті його не отримує, і вже навесні 2021 року суддю нібито викрадають у центрі Кишинева. Його місцеперебування було невідоме, але наприкінці липня Микола Чаус з'явився у сільраді на Вінничині.

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