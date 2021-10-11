Екссуддя Чаус залишиться під домашнім арештом: ВАКС подовжив запобіжний захід

Микола Чаус перебуватиме за ґратами ще як мінімум два місяці.
У понеділок, 11 жовтня, Вищий антикорупційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом колишнього суддю Дніпровського райсуду міста Києва Миколу Чауса, якого підозрюють в хабарництві.
Про це інформує УНН.
Відповідне рішення ухвалив суддя ВАКС Тимур Хамзін. Запобіжний захід подовжили до 14 грудня. Чаус, зокрема, повинен й надалі носити електронний браслет, здати на зберігання закордонні паспорти, утримуватися від спілкування зі свідками і повідомляти правоохоронців про зміну місця проживання.
Нагадаємо, Миколу Чауса підозрюють у отриманні у 2016 році хабаря - 150 тисяч доларів. Гроші у Чауса знайшли у літрових банках, зокрема закопаних на обійсті. Але тоді судити суддю не встигли, Чаус виїжджає до Молдови, де просить політичного притулку. Врешті його не отримує, і вже навесні 2021 року суддю нібито викрадають у центрі Кишинева. Його місцеперебування було невідоме, але наприкінці липня Микола Чаус з'явився у сільраді на Вінничині.
- 3 квітня стало відомо, що в Кишиневі викрали українського екссуддю Миколу Чауcа, справа якого в Україні тягнеться з 2016 року. Його звинувачують у хабарництві.
- Про те, що колишнього суддю викрали українські спецслужби, заявив адвокат Чауса.
- Однак СБУ не коментувала це питання, там відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення в Молдові Чауса.
- Згодом президентка Молдови Санду доручила провести розслідування цієї справи. Своєю чергу глава МВС Молдови заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.
- Дружина Миколи Чауса Світлана звернулася із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка.
- Раніше НАБУ показали погоню за Чаусом. Спецназівці Національного антикорупційного бюро "не могли поділити" Чауса з СБУ.
- Детективи Національного антикорупційного бюро 3 серпня, затримали Чауса у лікарні "Феофанія".
- Чаусу вручили підозру. І відвезли в ізолятор тимчасового тримання.
- 4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав для екссудді Миколи Чауса запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.