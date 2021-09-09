Екстрадиція українця до США і військовий парад у КНДР. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Польща екстрадувала до США громадянина України, якого звинувачують у "торгівлі комп'ютерними паролями". Читати далі –>
- Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни відмовитися від ревакцинації від COVID-19 до 2022 року через брак вакцин в усьому світі. Читати далі –>
- У Північній Македонії внаслідок пожежі в лікарні для хворих на COVID-19 в місті Тетово загинули щонайменше десятеро людей. Читати далі –>
- Корейська Народно-Демократична Республіка вранці влаштувала у Пхеньяні третій за рік військовий парад, повідомили у ЗМІ. Читати далі –>
- В Афганістані десятки обурених діями "Талібану" жінок марширували вулицею Кабула, скандуючи: "Ми хочемо рівних прав, ми хочемо жінок в уряді". Таліби били протестувальниць батогами і палицями. Читати далі –>