Екстрадиція ухилянтів з-за кордону: нардеп пояснив, чи можливо це влаштувати

Нардеп визнав, що поки погано уявляє, як екстрадиція ухилянтів має відбуватися.

Екстрадиція ухилянтів з-за кордону – складна процедура. Має бути судове рішення і тільки на підставі нього держава має вимагати екстрадиції.

Про це заявив народний депутат та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю УП.

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"Навіть якщо подібна законодавча ініціатива (про екстрадування ухилянтів. – Ред. ) з’явиться, її буде розглядати не наш комітет, а комітет з питань правоохоронної діяльності. По-друге, мені не відомо, чи був зареєстрований або написаний на чернетці відповідний законопроєкт", – сказав Рахманін.

Нардеп визнав, що поки погано уявляє, як екстрадиція ухилянтів має відбуватися.

"Якщо людина поїхала за кордон на законних підставах (не отримувала повістки, до якихось офіційних заборон), то на підставі чого ми можемо вимагати її екстрадиції?

Якщо людина виїхала за кордон незаконно (на підставі сфальшованих документів чи ухилення від військової служби), то це треба довести, що дуже довгий і складний процес. Має бути судове рішення і тільки на підставі нього держава має вимагати екстрадиції", – пояснив він.

Раніше народний депутат, представник президента у ВР Федір Веніславський пояснив, чи каратимуть ухилянтів після повернення додому з-за кордону.

Нагадаємо, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко попередив, що в Україні на чоловіків, які незаконно виїхали за кордон, чекатиме покарання.

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