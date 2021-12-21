"Екстраординарний випадок": на Закарпатті 11-річна дівчинка народила дитину

Дитина перебувала під наглядом неонатологів.

У Закарпатській області 11-річна дівчинка, яка завагітніла від 46-річного співмешканеця своєї матері, народила дитину. На світ з'явився хлопчик.

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Про це повідомляє "Уніан".

У Берегівському районі Закарпатської області 11-річна дівчинка народила хлопчика.

"Ми планували скерувати неповнолітню породіллю до Ужгородського міського пологового будинку, де більша практика приймання пологів в особливих випадках. Однак пологи почалися раптово вночі, й було ухвалено рішення не ризикувати й не транспортувати породіллю до обласного центру, а терміново проводити операцію", - прокоментував завідувач акушерсько-гінекологічним відділенням Берегівської лікарні імені Бертолона Ліннера Володимир Сагарда.

Дівчинці зробили кесарів розтин, в результаті якого народився хлопчик вагою 2 кг 500 г та зростом 49 см. За словами медиків, операція пройшла успішно.

"Враховуючи малу вагу дитини й такий екстраординарний випадок, ухвалили рішення направити немовля в обласну дитячу лікарню міста Мукачеве", - додав заввідділенням.

Породіллю після пологів перевели до інфекційного відділення, оскільки у неї діагностували COVID-19.

Нагадаємо, що дівчинка із Закарпаття шокувала історією про справжнього батька її дитини.