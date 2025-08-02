Екстрасенс дав прогноз на вихідні: які міста під загрозою кривавих ударів РФ

Коли Путін може завдати ракетного удару / © ТСН.ua

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Екстрасенс Роман Завидовський дав прогноз, яким буде кінець поточного тижня та чого чекати від ракетних ударів РФ на вихідних 2-3 серпня.

Провидець в ефірі свого YouTube-каналу проаналізував розклад на картах Таро та циганській колоді. Він назвав міста та регіони, які в найбільшій небезпеці.

«Стосовно ситуації цього тижня, я хочу сказати, що вона трішки покращується. І насправді зараз карти показують трохи полегшення ситуації. Тобто тиждень не настільки жорсткий, як минулого тижня було. Бо минулого тижня мені випадала дійсно дуже велика кількість негативу, дуже велика кількість ударів та вогневих небезпек», — каже екстрасенс.

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За словами Завидовського, цього тижня вогневі небезпеки теж присутні, але принаймні не в такій великій кількості. В найбільшій зоні ризику атак знаходиться Одеса, Харків, Запоріжжя та Запорізька область, Донецька область.

«Якщо взяти якісь більш центральні регіони, то це, напевно, що Черкаси. Ну і як би це дивно не звучало, Львів та Львівська область. Безпеки насправді немає ніде зараз може бути теракт, може бути атака, де завгодно. Плюс велику кількість разів повторювалася карта сепаратизму», — зазначив провидець.

Раніше ми писали про те, що Росія атакує Україну реактивними дронами: чому їх не збиває ППО і які міста під загрозою.