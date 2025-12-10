Екстрасенс дав тривожний прогноз на грудень: чого чекати від війни в Україні

Війна в Україні

Екстрасенс Роман Завидовський дав прогноз, яким буде грудень 2025 в Україні. За його словами, початок місяця може бути тривожним — можливі серйозні вогневі небезпеки.

У ефірі свого YouTube-каналу провидець проаналізував розклад на картах Таро та циганській колоді.

«Початок грудня — карта жінки-матері з дитиною на руках. Народження чогось нового, якась нова енергія, благополуччя, успіх. Карта дворянина — карта сильного чоловіка, допомоги, підтримки, якогось статуса. Це теж дуже хороша карта. Карта листа — робота з документами, новини, інформація. Десятка мечів — це карта агресії, ударів та атак. Тут карти всі хороші, але ось ця десятка мечів говорить про якісь серйозні вогневі небезпеки», — каже Роман Завидовський.

На середину місяця екстрасенсу випала карта юної жінки. Він пояснює, що це карта противника, що свідчить про можливу активізацію ворогів.

«Карта зустрічі — якісь важливі зустрічі, наради, перемовини. Можливо, підписання якихось домовленостей, договорів. І королева кубків — карта сильної жіночої енергетики», — каже Роман Завидовський.

Кінець грудня, за його словами, ймовірно, буде більш позитивним:

«Кінець місяця — священник, захист вищих сил. Вчений — новини, інформація, сповіщення. Тут Всесвіт — 21 аркан, карта Всесвіту. Це успіх, благополуччя, нові дороги, нові глобальні переміни та трансформації».

Роман Завидовський каже, що найбільше з усього, що показали карти, йому подобається саме кінець місяця.

«Тому що кінець місяця, 21 аркан, дуже сильна карта, плюс карта священника, карта вченого говорять про якісь дуже великі, потужні переміни. Досить сильні взагалі для усієї країни. Надзвичайно великі реформи і дуже глобальні процеси, які можуть запуститися. Можливо, це буде якийсь новий альянс, можливо, це буде коаліція з якимись країнами, чи ще якісь нові перспективи», — припускає екстрасенс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.