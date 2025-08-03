Екстрасенс передбачив кривавий удар по Києву: він попередив, яке місто може бути наступним

Ракетний удар

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Екстрасенс Роман Завидовський, який передбачив кривавий ракетний удар по Києву, попередив, яке місто Росія може обрати наступним для атаки.

Провидець в ефірі свого YouTube-каналу проаналізував розклад на картах Таро та циганській колоді.

За його словами, більші загрози зараз починають випадати для заходу України.

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«Тобто як було раніше, всі ці роки повномасштабної війни — в основному це був схід і південь. Те, що вони, власне кажучи, хотіли окупувати. Ну і, звичайно, Київ. Але зараз вони зміщують свій акцент, в тому числі і на захід. Я не хочу сказати, що по заходу взагалі не прилітало всі ці роки, але зараз акцент на захід більший і акцент на захід відбувається точково… Наступним може бути якесь інше місто теж західних регіонів», — каже Завидовський.

Екстрасенс вважає, що зараз армія РФ обрала трошки іншу тактику — бити точково і інтенсивно по одному місту.

Раніше екстрасенс дав прогноз на вихідні: які міста під загрозою кривавих ударів РФ.