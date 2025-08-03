- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 486
- Час на прочитання
- 1 хв
Екстрасенс передбачив кривавий удар по Києву: він попередив, яке місто може бути наступним
По якому місту РФ може завдати ракетного удару.
Екстрасенс Роман Завидовський, який передбачив кривавий ракетний удар по Києву, попередив, яке місто Росія може обрати наступним для атаки.
Провидець в ефірі свого YouTube-каналу проаналізував розклад на картах Таро та циганській колоді.
За його словами, більші загрози зараз починають випадати для заходу України.
«Тобто як було раніше, всі ці роки повномасштабної війни — в основному це був схід і південь. Те, що вони, власне кажучи, хотіли окупувати. Ну і, звичайно, Київ. Але зараз вони зміщують свій акцент, в тому числі і на захід. Я не хочу сказати, що по заходу взагалі не прилітало всі ці роки, але зараз акцент на захід більший і акцент на захід відбувається точково… Наступним може бути якесь інше місто теж західних регіонів», — каже Завидовський.
Екстрасенс вважає, що зараз армія РФ обрала трошки іншу тактику — бити точково і інтенсивно по одному місту.
Раніше екстрасенс дав прогноз на вихідні: які міста під загрозою кривавих ударів РФ.