Укрaїнa
Кількість переглядів
336
Екстрасенс попередив про атаки по Києву: що відомо

Екстрасенс попередив, що поточний тиждень може бути небезпечним для України.

Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні, фото ілюстративне

Екстрасенс Роман Завидовський, який передбачив останній масований удар по Києву, дав прогноз, чого чекати столиці далі.

У ефірі свого YouTube-каналу провидець проаналізував розклад на картах Таро та циганській колоді.

За його словами, атаки Росії по енергетичній інфраструктурі взимку триватимуть, зокрема в Києві. Він закликав киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та спускатися в укриття.

«Я хочу сказати, по-перше, що я висловлюю співчуття всім. Я дуже сподіваюся, що це все закінчиться якомога швидше… Попереду зима. Зимою, я складав прогноз, теж будуть атаки на об’єкти інфраструктури. Але тим не менш, якщо зберігати спокій і дбати про свою безпеку, можна буде пережити все», — каже Роман Завидовський.

Він зазначив, що поточний тиждень може бути небезпечним для України.

«Щось карти цього тижня погані. Лише середа непогано, а далі дуже великий негатив. Причому карти випадають дуже сильно негативні…. Якийсь дуже небезпечний тиждень під егідою жіночої енергетики випадає. І дуже багато терактів та ударів та атак. Але тим не менш, неділя, 7 грудня, випадає спокійною», — зазначив екстрасенс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.



