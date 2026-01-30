До України сунуть аномальні морози: чи витримає Київ другу хвилю крижаної стихії

«Пункт незламності» в Києві / © Getty Images

На Україну насуваються аномальні морози до -30° C, що створює критичне навантаження на пошкоджену енергосистему.

Через дефіцит електрики й тепла, особливо у столиці, питання автономного виживання в оселях стає надзвичайно гострим.

Яка ситуація склалася у столиці та на що чекати українцям — читайте в матеріалі ТСН.ua.

В Україні вдарять сильні морози

За прогнозами синоптиків, від 1 до 3 лютого на Україну чекають сильні морози з температурами до -30° C. Оголошено червоний рівень небезпеки. В нічні години очікується -20°…-27° C, у деяких областях, включно з Київською — до -25° C. Вдень буде -15°…-22° C.

Водночас Укргідрометцентр повідомляє, що в суботу, 31 січня, у Києві та області значно похолоднішає. Вночі очікується -13°…-17° C морозу, вдень — -9°…-14° C. Опадів не буде, але ймовірна ожеледиця.

Синоптики прогнозують, що в Києві та області значно похолоднішає / © Getty Images

Синоптик Ігор Кібальчич пояснює, що нова хвиля морозів буде спричинена арктичним повітрям. За його словами, в першій декаді місяця на більшості територій очікуються температури до -20° C, які почнуть слабшати після 8–10 лютого, однак на північному заході холод може триматися довше.

Опадів буде вище норми, ймовірні снігопади, а у третій декаді — дощі. Товщина снігу місцями досягне 45 см.

На півдні вже у другій половині лютого очікуються плюсові температури, водночас у північних і західних регіонах буде на 2–5° C холодніше за норму.

Складна ситуація у Києві та області

У Києві та області зберігається значна нестача електроенергії, через що енергетики змушені застосовувати графіки обмежень, повідомляє Міністерство енергетики. Окрім планових відключень, у найскладніших районах відбуваються аварійні знеструмлення.

Ситуацію погіршує негода, яка залишила без світла сотні населених пунктів у кількох областях України, що додає навантаження на ремонтні бригади, які й так працюють на межі можливостей.

Пункти обігріву на Троєщині / © Getty Images

Найкритичніша ситуація з теплом склалася на столичній Троєщині, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Через прицільні удари по ТЕЦ-6 та інших об’єктах системи життєзабезпечення сотні багатоповерхівок опинилися в холоді.

«Від сьогоднішнього ранку до теплопостачання підключили ще 125 житлових будинків. Наразі залишаються без тепла 253 багатоповерхівки», — написав мер Києва в Telegram.

Комунальники та енергетики працюють цілодобово, поступово підключаючи будинки до мережі, проте великі пошкодження обладнання не дозволяють зробити це миттєво. Влада залучає сотні спецбригад і мобільні генератори, щоб запустити насоси та подати воду в батареї хоча б у частині осель.

Окрім холоду, для столиці виникла серйозна загроза для міської каналізації. Через зупинку обладнання у деяких районах зафіксували пошкодження систем водовідведення, що може призвести до поширення інфекцій.

Санітарні лікарі радять комунальникам терміново розгорнути мережу біотуалетів у дворах постраждалих кварталів.

Якщо ж морози стануть затяжними, а електропостачання насосів не вдасться стабілізувати, влада розглядає навіть екстремальні сценарії, аж до облаштування вуличних вбиралень, як у селах, щоб не допустити замерзання труб і масштабної екологічної катастрофи.

На Україну чекають важкі тижні

Експерти прогнозують, що найважчий етап зими триватиме до 15 лютого, передає «Радіо Свобода». Це пов’язано з тим, що від середини місяця світловий день стає довшим, а сонце піднімається вище.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрія Геруса, це дозволить на повну потужність залучити сонячні електростанції, які в Україні добре розвинені.

Іноземне видання Reuters також зазначає, що наступні кілька тижнів будуть складними для України через сильні морози та критично пошкоджену російськими обстрілами енергетику.

Журналісти зауважують, що наразі загальна потужність сонячної енергетики в країні вже перевищує 8,5 ГВт, що більше за потужність українських АЕС. Однак наразі пошкоджена система задовольняє лише близько 60% потреб в електроенергії.

Чи буде світло в домівках попри сильні морози

В Україні очікується різке похолодання до -20°C, що викликає занепокоєння щодо електропостачання.

Однак експерт Геннадій Рябцев запевняє, що основну загрозу енергосистемі становлять не низькі температури, а супутні погодні явища: мокрий сніг, шквальний вітер, обледеніння ліній і крижаний дощ. Саме вони часто призводять до фізичних пошкоджень та масштабних аварій.

Експерт Геннадій Рябцев запевняє, що основну загрозу енергосистемі становлять не низькі температури, а супутні погодні явища / © Associated Press

«Налипання мокрого снігу, хуртовина, обледеніння або крижаний дощ — вони набагато шкідливіші для системи, ніж низька температура», — наголосив він.

Морози ж ускладнюють ситуацію опосередковано, утруднюючи роботу ремонтних бригад.

Як утеплити квартиру

Основними прихованими джерелами протягів часто є електричні розетки та вимикачі. В панельних будинках вони часто стоять у наскрізних отворах, сполучаючись із холодними міжстінними порожнинами. Для перевірки піднесіть полум’я свічки або тонку смужку паперу до розетки.

Для того, щоб усунути цю проблему, фахівці радять встановити герметичні підрозетники або заповнити порожнини навколо коробки негорючим утеплювачем (наприклад, мінеральною ватою).

Також холодне повітря часто проникає через щілини між плінтусами. Звичайне кріплення плінтуса не герметизує цей шов.

За словами експертів, вам потрібно зняти плінтуси та заповнити щілину монтажною піною або спеціальним герметиком.

Також протяги можуть утворюватися від отворів для світильників на стелі (особливо такі проблеми виникають у квартирах на останніх поверхах). Через них тепле повітря може «втікати» в перекриття.

Для того, щоб утеплити свою оселю, вам необхідно зняти плафон та обробити місце кріплення світильника термостійким герметиком або негорючим утеплювачем.

У холодну пору у вентиляційних каналах може виникати зворотна тяга, через яку холодне повітря засмоктується до квартири.

Фахівці радять не заклеювати вентиляційні решітки, а встановити на них зворотний клапан, який дозволяє повітрю виходити, але не входити.

Як зігрітися у квартирі в умовах блекауту

Для ефективного збереження тепла МОЗ та експерти радять насамперед дотримуватися принципу багатошаровості в одязі. Обирайте вільні речі з натуральних тканин — бавовни, фланелі чи вовни, які дозволяють тілу «дихати» і не накопичують вологу. Оскільки найбільше тепла втрачається через голову та кінцівки, обов’язково вдягайте теплі (але не тісні) шкарпетки, а за потреби — навіть тонку шапку.

Важливо правильно підготувати простір: удень відкривайте штори для доступу сонячного світла, а вночі щільно закривайте їх та перевіряйте вікна на наявність протягів.

Для ефективного збереження тепла МОЗ та експерти радять насамперед дотримуватися принципу багатошаровості в одязі

Щоб не витрачати енергію тіла на зігрівання холодного ліжка, за 15 хвилин до сну покладіть під ковдру грілку або пляшку з гарячою водою, загорнуту в рушник. Наповнюйте їх лише на дві третини та ретельно перевіряйте герметичність кришки.

Підтримуйте організм зсередини: вживайте гарячі супи та чаї, заздалегідь наповнюючи ними термоси. Не лягайте спати голодними, адже їжа — це паливо для внутрішнього обігрівання. Водночас категорично уникайте алкоголю, який лише створює ілюзію тепла, а насправді прискорює охолодження.

Якщо відчуваєте озноб, зробіть легку руханку, щоб активізувати кровообіг, але уникайте надмірного потовиділення, оскільки вологий одяг миттєво забирає тепло.

Що не варто використовувати під час тривалих відключень

За повної відсутності комунікацій найважливішим завданням є збереження тепла без ризику для життя. Категорично заборонено використовувати для обігрівання газові плити, оскільки згасання вогню через перепади тиску призводить до вибухів або отруєння.

Також не можна встановлювати в багатоповерхівках дров’яні печі (буржуйки) та використовувати туристичні пальники без належної вентиляції через швидке накопичення чадного газу.

Для тривалої автономії найкраще підійде каталітичний газовий обігрівач без відкритого полум’я або саморобний свічковий обігрівач. Останній створюється за допомогою перевернутих над свічкою глиняних горщиків, які акумулюють тепло і розсіюють його в радіусі робочої зони.

Ефективною є й термоакумуляція: розжарену на вуличному багатті цеглу можна занести до помешкання, встановивши її на вогнетривку підставку.

Якщо електрика з’являється хоча б на короткий час, використовуйте керамічні панелі, які тримають тепло кілька годин після вимкнення, або акумуляторні обігрівачі.

Найбезпечніший спосіб зігрітися — створення ізольованого простору. Використання намету всередині кімнати або спорудження «фортеці» з ковдр на ліжку дозволяє утримувати тепло тіла в малому об’ємі повітря. Додатково зігріти постіль допоможуть пляшки з гарячою водою.

Раніше ТСН.ua розповідав, як готувати їжу під час відключень світла та води.

