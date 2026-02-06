- Дата публікації
Екстремальні розваги на льоду: у Полтаві авто провалилося під кригу (фото, відео)
Дрифт на замерзлому ставку в Полтаві завершився провалом автомобіля під лід.
У Полтаві автомобіль провалився під лід під час катання на замерзлому ставку. Інцидент стався на мікрорайоні Огнівка.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
За наданною інформацією, водії вирішили заїхати на кригу для дрифту. Лід не витримав навантаження, і одна з машин пішла під воду.
Трагедія на Київському морі
Тим часом лише кілька днів тому схожі розваги мали фатальні наслідки на Київському водосховищі. У Вишгородському районі поблизу села Лебедівка легковий автомобіль із людьми провалився під лід під час катання.
Як з’ясувалося, сам інцидент стався ще у неділю, 2 лютого, однак інформація надійшла до правоохоронців із запізненням. За попередніми даними, водій позашляховика виїхав на кригу Київського моря, ймовірно, заради екстремального катання або дрифту. Крихкий лід не витримав маси важкого автомобіля — машина майже миттєво пішла під воду.
Масштабна пошуково-рятувальна операція розпочалася 4 лютого після звернення про зникнення людей і транспорту. До робіт залучили водолазні групи. Під час обстеження дна водойми рятувальникам вдалося виявити та підняти на поверхню тіло однієї людини. Особу загиблого встановлюють. Доля другої людини, яка могла перебувати в салоні, наразі залишається невідомою.
Як поводитися на кризі
Рятувальники зазначають, що виходити на замерзлу водойму можна лише тоді, коли товщина льоду не менша за 7 сантиметрів.
Оцінюйте стан криги ще до виходу. Не варто ступати на лід, якщо є сумніви щодо його міцності. Перепади температури, відлига або опади можуть швидко послабити навіть на вигляд надійну поверхню. Особливу обережність слід проявляти під час перших та останніх замерзань.
Оминайте потенційно небезпечні ділянки. Найчастіше крига є тонкою поблизу берегів, у заростях очерету, місцях із течією, біля зливових стоків чи під шаром снігу. Саме в таких зонах ризик провалитися є найвищим.
Не перевіряйте лід вагою власного тіла. Наступати на кригу для перевірки її міцності — небезпечно. Краще скористатися довгою палицею або іншим підручним предметом, щоб обережно оцінити товщину та щільність поверхні.
Уникайте скупчення людей і будь-якого транспорту. Велика кількість людей на одній ділянці або пересування транспортних засобів створюють надмірне навантаження на лід, що може спричинити його розлом.
Діти — лише під контролем дорослих. Рятувальники категорично не радять дозволяти дітям самостійно виходити на лід. Через меншу вагу, активну поведінку та відсутність навичок оцінки ризиків це може закінчитися трагедією.
Уникайте виходу на лід у темну пору доби. Уночі складно оцінити стан криги та вчасно помітити небезпечні ділянки, що значно підвищує ризик надзвичайної ситуації.