Екстремальні розваги на льоду: у Полтаві авто провалилося під кригу (фото, відео)

В Полтаві автомобіль провалився під лід

Реклама

У Полтаві автомобіль провалився під лід під час катання на замерзлому ставку. Інцидент стався на мікрорайоні Огнівка.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За наданною інформацією, водії вирішили заїхати на кригу для дрифту. Лід не витримав навантаження, і одна з машин пішла під воду.

Реклама

В Полтаві автомобіль провалився під лід

Трагедія на Київському морі

Тим часом лише кілька днів тому схожі розваги мали фатальні наслідки на Київському водосховищі. У Вишгородському районі поблизу села Лебедівка легковий автомобіль із людьми провалився під лід під час катання.

Як з’ясувалося, сам інцидент стався ще у неділю, 2 лютого, однак інформація надійшла до правоохоронців із запізненням. За попередніми даними, водій позашляховика виїхав на кригу Київського моря, ймовірно, заради екстремального катання або дрифту. Крихкий лід не витримав маси важкого автомобіля — машина майже миттєво пішла під воду.

Масштабна пошуково-рятувальна операція розпочалася 4 лютого після звернення про зникнення людей і транспорту. До робіт залучили водолазні групи. Під час обстеження дна водойми рятувальникам вдалося виявити та підняти на поверхню тіло однієї людини. Особу загиблого встановлюють. Доля другої людини, яка могла перебувати в салоні, наразі залишається невідомою.

Як поводитися на кризі

Рятувальники зазначають, що виходити на замерзлу водойму можна лише тоді, коли товщина льоду не менша за 7 сантиметрів.

Реклама