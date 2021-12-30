Екстремальні пологи: на Закарпатті 21-річна жінка народила четверту дитину в швидкій

Пологи приймала фельдшерка з бригади швидкої допомоги.

На Закарпатті 21-річна мешканка міста Перечин народила свою четверту дитину просто в автомобілі швидкої допомоги. Немовля мало подвійне обвиття пуповиною шиї, але медикам вдалося вчасно його врятувати.

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Про це розповіли в пресслужбі Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги.

Медики отримали виклик до вагітної жінки у середу, 29 грудня, о 23:15 год. і вже за 4 хвилини прибули до пацієнтки.

Як з'ясувалось, у 21-річної жінки це вже четверті пологи. За її словами, на обліку у лікаря вона не перебувала і перейми у неї тривають вже близько двох годин.

"Але тільки жінка підійшла до автомобіля швидкої, як різко почалася родова діяльність. Екстремально стрімкі пологи потребували негайного втручання медиків. На рахунку - кожна секунда. Відтак – фельдшер вирішила діяти негайно. Маля народилося в автомобілі швидкої", - розповіли в центрі екстреної медичної допомоги.

Новонароджене немовля мало подвійне обвиття пуповиною шиї і якби втратили дорогоцінний час на транспортування породіллі, то ситуація була б загрозливою для життя дитини, кажуть медики.

Новонародженого малюка та породілю доправили до пологового відділення Перечинської лікарні.

Пологи приймала фельдшерка з бригади швидкої допомоги № 400 Тетяна Головей. Це вже треті пологи "на колесах", з якими вона впоралась, кажуть умедзакладі.

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