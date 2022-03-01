Екстрена профілактика правця у період воєнного стану: коли варто діяти

Екстрена профілактика правця показана у разі проникних пошкодженнях шлунково-кишкового тракту.
У період воєнного стану надзвичайно актуальними є питання збереження здоров’я військовослужбовців і профілактики серед них інфекційних хвороб, зокрема правця.
Водночас є великий ризик захворювання на правець і серед цивільного населення.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я в інструкції з екстреної профілактики правця.
Екстрена профілактика правця показана у разі:
- травм із порушенням цілісності шкірних покривів і слизових оболонок;
- відморожень й опіків (термічних, хімічних, радіаційних) другого, третього та четвертого ступенів;
- проникних пошкодженнях шлунково-кишкового тракту;
- гангрени або некрозу тканин будь-якого етапу, абсцесах;
- укусів тваринами;
- пологів поза медичними закладами;
- позагоспітальних абортів.
Важливо своєчасно провести екстрену профілактику правця, яка передбачає:
- первинну хірургічну обробку рани;
- створення імунологічного захисту.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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