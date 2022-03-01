Екстрена профілактика правця у період воєнного стану: коли варто діяти

Екстрена профілактика правця у період воєнного стану: коли варто діяти

Екстрена профілактика правця показана у разі проникних пошкодженнях шлунково-кишкового тракту.

У період воєнного стану надзвичайно актуальними є питання збереження здоров’я військовослужбовців і профілактики серед них інфекційних хвороб, зокрема правця.

Водночас є великий ризик захворювання на правець і серед цивільного населення.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я в інструкції з екстреної профілактики правця.

Екстрена профілактика правця показана у разі:

травм із порушенням цілісності шкірних покривів і слизових оболонок;

відморожень й опіків (термічних, хімічних, радіаційних) другого, третього та четвертого ступенів;

проникних пошкодженнях шлунково-кишкового тракту;

гангрени або некрозу тканин будь-якого етапу, абсцесах;

укусів тваринами;

пологів поза медичними закладами;

позагоспітальних абортів.

Важливо своєчасно провести екстрену профілактику правця, яка передбачає:

первинну хірургічну обробку рани;

створення імунологічного захисту.