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Екстрена профілактика правця у період воєнного стану: коли варто діяти

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Екстрена профілактика правця у період воєнного стану: коли варто діяти

Pexels

Екстрена профілактика правця показана у разі проникних пошкодженнях шлунково-кишкового тракту.

У період воєнного стану надзвичайно актуальними є питання збереження здоров’я військовослужбовців і профілактики серед них інфекційних хвороб, зокрема правця.

Водночас є великий ризик захворювання на правець і серед цивільного населення.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я в інструкції з екстреної профілактики правця. 

Екстрена профілактика правця показана у разі:

  • травм із порушенням цілісності шкірних покривів і слизових оболонок;
  • відморожень й опіків (термічних, хімічних, радіаційних) другого, третього та четвертого ступенів;
  • проникних пошкодженнях шлунково-кишкового тракту;
  • гангрени або некрозу тканин будь-якого етапу, абсцесах;
  • укусів тваринами;
  • пологів поза медичними закладами;
  • позагоспітальних абортів.

Важливо своєчасно провести екстрену профілактику правця, яка передбачає:

  • первинну хірургічну обробку рани;
  • створення імунологічного захисту.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

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