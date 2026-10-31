Екстрені пересадки та затримки рейсів: "Укрзалізниця" терміново змінила рух поїздів через атаки на Дніпро

Після атак на вокзал у Дніпрі УЗ екстрено змінює рух поїздів

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Після російських атак на залізничну інфраструктуру Дніпра та Харкова рух поїздів у цих напрямках зберігається, однак частина рейсів курсує зі змінами. Для перевезення пасажирів залізничники організували пересадки на дизельні та електропоїзди, залучають підмінні вагони й додаткові ресурси.

Про ситуацію на залізниці, вимушені зміни маршрутів і заходи для пасажирів розповів голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський в ефірі телеканалу «Перший».

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«Це два вокзали, два залізничних вузли, які зазнали атак в останні дні. Перше, в обох випадках рух зберігається», — наголосив він.

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Які поїзди змінили маршрути

За словами Перцовського, через затримку вагонів у Дніпрі залізничники організували кілька пересадкових сполучень для пасажирів, які прямують зі Львівського напрямку. На окремих станціях людей підбирають дизельні поїзди або електрички, а далі передбачені пересадки залежно від маршруту.

Найбільш комплексні зміни стосуються поїздів № 40/39 із Солотвина, № 6/5 з Ясіні, № 42/41 із Трускавця та № 86/85 зі Львова. Як уточнили в «Укрзалізниці», пасажирів від кінцевих станцій до Львова доправлятимуть дизельними та електропоїздами, а звідти вони продовжать подорож на підмінних вагонах.

«На кількох напрямках буде одна чи дві пересадки. Ми людям максимально допоможемо на цих вокзалах, де будуть пересадки», — повідомив Перцовський.

Для підтримки пасажирів на станціях залучили додаткових працівників, які допомагатимуть із багажем та супроводом. Також до організації харчування долучилася міжнародна гуманітарна організація World Central Kitchen: людям обіцяють надати їжу, воду та снеки.

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Як пасажирам дізнатися про зміни та повернути квитки

Інформацію про пересадки для кожного рейсу пасажири отримують у push-сповіщеннях застосунку «Укрзалізниці». Перевізник просить уважно стежити за повідомленнями та офіційними каналами компанії.

Якщо комбінований маршрут виявиться надто складним або незручним, пасажири можуть повернути 100% вартості квитків онлайн через сервіс повернення.

«Ми розуміємо, що комбінована логістика та заміна вагонів спричиняють затримки й незручності, тож, якщо цей сценарій заскладний, ми передбачили можливість повернення 100% вартості квитків онлайн», — пояснив Перцовський.

Він також повідомив, що до перевезень залучатимуть нові вагони, які нещодавно надійшли із заводу, та регіональні поїзди. За його словами, для кожного напрямку залізничники моделюють оптимальний маршрут, щоб скоротити час затримок.

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Понад 50 локомотивів зазнали російських ударів

Перцовський заявив, що збитки залізниці внаслідок російських атак продовжують зростати. Лише за жовтень ворог прицільно уразив понад 50 локомотивів.

«Якщо тільки сказати про локомотиви, то ми, по суті, закінчимо цей місяць з понад п’ятьма десятками локомотивів, які прицільно вдарив ворог», — розповів голова правління компанії.

Він додав, що залізничники цілодобово ремонтують пошкоджену техніку, а уряд забезпечує необхідне фінансування. Також компанія веде переговори з міжнародними партнерами щодо передачі локомотивів і допомоги у виробництві нових.

«Сьогодні ключове — це зберегти рух, і ми робимо прагматичні такі практичні кроки, щоб це робити кожного дня», — підсумував Перцовський.

Як дізнатися про пересадки та повернути квитки

Деталі пересадок для кожного рейсу пасажирам надсилатимуть у push-сповіщеннях застосунку «Укрзалізниці». Перевізник просить уважно стежити за повідомленнями, щоб не пропустити інформацію про зміни в маршруті.

Якщо запропонований комбінований маршрут виявиться надто складним або незручним, пасажири можуть повернути 100% вартості квитків онлайн. У компанії перепросили за вимушені зміни та попередили, що заміна вагонів і пересадки можуть спричиняти додаткові затримки.

Російські атаки на залізницю — що відомо

29 жовтня російський безпілотник ударив по залізничному вокзалу Дніпра. Унаслідок атаки на вокзал загинули 15 людей, ще 13 дістали поранення. Дрон влучив у платформу, де перебував пасажирський електропоїзд Дніпро — Запоріжжя.

У ніч проти 30 жовтня російські війська знову атакували залізничний вокзал у Дніпрі. Пасажирів і працівників завчасно евакуювали до укриття, а на підземному рівні вокзалу облаштували місця для тривалого перебування людей.

На тлі російських атак залізничники попереджали про можливі суттєві затримки поїздів, які прямували з Дніпра та до міста. Через пошкодження вокзалу й локомотивів час відправлення та прибуття рейсів міг змінюватися. Пасажирів попередили про затримки поїздів, а також нагадали, як стежити за рухом рейсів.

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