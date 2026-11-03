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Екстрені відключення світла охопили дві області України
Екстрені відключення електроенергії запроваджені за вказівкою «Укренерго».
Екстрені відключення світла 3 листопада запроваджено у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Наразі звичні стабілізаційні графіки не діють.
Про це повідомили в ДТЕК.
«Київ, Київська та Дніпропетровська область: за командою Укренерго запроваджені екстрені відключення», — вказано в заяві компанії.
Там нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.
ДТЕК зазначив, що в разі змін інформуватиме про них у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, напередодні «Укренерго» попередило, що 3 листопада в частині областей протягом доби діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень світла обсягом від 0,5 до 4 черг для всіх інших споживачів. Українців закликали ощадливо споживати електрику.