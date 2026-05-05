Категорія
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
410
Час на прочитання
2 хв

В Україні — нові екстрені відключення світла: низка областей поринули в блекаут після атаки РФ

Через обстріли енергетичної інфраструктури частина регіонів України залишилася без світла. Є загиблі серед енергетиків та рятувальників. Відновлення триває цілодобово.

Анастасія Грубрина
Відключення світла 5 травня

Унаслідок останніх російських обстрілів української енергетики відомо про екстрені відключення світла у кількох регіонах країни. Без електропостачання залишилися жителі чотирьох областей, серед них: Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Сумська. Відключення мають бути тимчасовими.

Про це повідомляє Міненерго.

Екстрені відключення світла 5 травня: які області без електропостачання

Тимчасово без електропостачання залишилася частина жителів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях.

Енергетики продовжують роботу у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути світло у домівки українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Уночі росіяни атакували газовидобувні обʼєкти у Полтавській та Харківській областях. Там значне пошкодження обладнання. На місці вже працюють фахівці та оцінюють наслідки.

«На жаль, через підступні дії Росії маємо втрати серед колег — унаслідок комбінованих ударів загинули 3 працівники газовидобувного об’єкта та 14 дістали поранення різного ступеня тяжкості», — пишуть у Міненерго.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Під час пожежі також загинули двоє працівників ДСНС, ще 23 зазнали поранень. Троє рятувальників у важкому стані — медики борються за їхні життя.

«Щирі співчуття рідним і близьким загиблих!»

Застосування обмежень електроенергії на сьогодні, 5 травня, не прогнозують. Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час — з 10:00 до 16:00. У вечірній час енергетики просять ощадливо використовувати електроенергію.

Росія хоче атакувати водну інфраструктуру: якою буде відповідь України

Військовий експерт Михайло Притула попереджає, що Росія влітку може атакувати українські об’єкти водозабору. Такі удари здатні залишити без води цілі міста, особливо у прифронтових та південно-східних регіонах.

Народний депутат Сергій Нагорняк підтвердив ці побоювання, зазначивши, що цілями ворога можуть стати системи водопостачання та водовідведення великих міст-мільйонників, як-от Київ, Одеса та Харків.

У відповідь на подібну агресію Україна має можливість завдати дзеркального удару по критичній інфраструктурі РФ. Експерт наголошує, що стан систем водопостачання в Росії значно гірший, ніж в Україні. Через технічну занедбаність та специфіку інфраструктури наслідки відсутності води можуть стати для агресора справді катастрофічними.

