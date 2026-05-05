Унаслідок останніх російських обстрілів української енергетики відомо про екстрені відключення світла у кількох регіонах країни. Без електропостачання залишилися жителі чотирьох областей, серед них: Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Сумська. Відключення мають бути тимчасовими.

Про це повідомляє Міненерго.

Екстрені відключення світла 5 травня: які області без електропостачання

Енергетики продовжують роботу у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути світло у домівки українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Уночі росіяни атакували газовидобувні обʼєкти у Полтавській та Харківській областях. Там значне пошкодження обладнання. На місці вже працюють фахівці та оцінюють наслідки.

«На жаль, через підступні дії Росії маємо втрати серед колег — унаслідок комбінованих ударів загинули 3 працівники газовидобувного об’єкта та 14 дістали поранення різного ступеня тяжкості», — пишуть у Міненерго.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Під час пожежі також загинули двоє працівників ДСНС, ще 23 зазнали поранень. Троє рятувальників у важкому стані — медики борються за їхні життя.

«Щирі співчуття рідним і близьким загиблих!»

Застосування обмежень електроенергії на сьогодні, 5 травня, не прогнозують. Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час — з 10:00 до 16:00. У вечірній час енергетики просять ощадливо використовувати електроенергію.

