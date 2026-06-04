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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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121
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2 хв

Екстрені відключення світла в Україні: шість областей залишилися у темряві

Після нічних ударів РФ у кількох регіонах України екстрено вимкнули світло. Найскладніша ситуація наразі спостерігається у Сумській та Чернігівській областях.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Екстрені відключення світла 4 червня

Екстрені відключення світла 4 червня / © unsplash.com

Сьогодні, 4 червня, в Україні розпочалися екстрені відключення світла. У деяких регіонах унаслідок російських обстрілів екстрено вимкнули світло. Відновлювальні роботи уже тривають. У яких областях зараз немає світла?

Про це повідомляє «Укренерго».

Екстрені відключення світла 4 червня: коли повернуть електроенергію

В Україні фіксують зниження споживання електроенергії. Сьогодні зранку, 4 червня, цей показник упав на 2,8% порівняно з аналогічним періодом напередодні. Головна причина — сонячна погода у центральних та західних регіонах.

Завдяки цьому домашні сонячні електростанції працюють на повну потужність, що суттєво зменшило навантаження на загальну мережу. Натомість учора, 3 червня, добовий пік споживання припав на ранок і виявився на 2,2% вищим, ніж у вівторок.

Росія не припиняє атакувати цивільну енергоінфраструктуру України. Після нічних атак дронів та артилерійських обстрілів прифронтових і прикордонних зон зафіксовано нові вимкнення світла у шести областях:

  • Харківській;

  • Херсонській;

  • Дніпропетровській;

  • Запорізькій;

  • Сумській;

  • Чернігівській.

Найскладніша ситуація наразі на Сумщині та Чернігівщині — через масштабні пошкодження обладнання тут знеструмлено найбільше споживачів.

Ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи всюди, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути світло в оселі.

Кожен може допомогти енергетикам і зменшити споживання електрики у пікові години. Енерговитратні справи краще перенести на період з 10:00 до 16:00 — наприклад, прання, прасування, увімкнення бойлерів. У вечірній час з 18:00 до 22:00 енергетики закликають використовувати не більше одного потужного пристрою.

Ситуація в енергосистемі динамічна. Енергетики радять регулярно перевіряти оновлення та графіки на офіційних ресурсах вашого місцевого обленерго.

Відключення світла влітку: усі сценарії

Нагадаємо, що ситуація в енергосистемі України влітку залежатиме від погоди та інтенсивності російських обстрілів. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко озвучив три можливі сценарії розвитку подій.

За оптимістичним сценарієм — без масованих атак і за помірної температури — буде незначний дефіцит потужності до 1 ГВт лише з 18:00 до 23:00, що дозволить уникнути більшості погодинних відключень.

Базовий сценарій, який є найбільш імовірним, поєднує спокійні дні з помірними обстрілами. У цьому разі планові відключення відбуватимуться переважно у вечірній піковий час і триватимуть орієнтовно 2–3 години.

Песимістичний сценарій можливий у разі поєднання сильної спеки та нових масштабних ударів по ключових підстанціях, теплових електростанціях та інших об’єктах енергоінфраструктури. За таких умов тривалість відключень світла в середньому може сягати 4 годин на добу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
121
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