В Україні — нові екстрені відключення світла: в п’яти областях запровадили графіки
В Україні 21 квітня знову вводять екстрені відключення світла. Обмеження зачеплять п’ять областей, а енергетики закликають економити електроенергію у пікові години.
Про це повідомили в Укренерго.
Відключення світла 21 квітня: в яких регіонах запроваджені екстрені графіки
Сьогодні в п’яти областях України запроваджені екстрені відключення світла. Вони стосуватимуться Чернігівської, Донецької, Харківської, Сумської та Запорізької областей.
Також негода знеструмила 7 населених пунктів на Дніпропетровщині.
Станом на зараз споживання електроенергії відповідає сезонним показникам.
В Укренерго закликають не користуватися кількома потужними електроприладами відразу в період з 17:00 до 22:00.
Над знеструмленням вже почали працювати аварійні бригади там, де дозволяє безпекова ситуація.
Учора, 20 квітня, під вечір зафіксували добовий максимум споживання. Він був на 5,8% вищим, ніж максимум п’ятниці 17 квітня.
Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Стежте за офіційними повідомленнями на сторінках вашого оператора системи розподілу (обленерго).
Відключення світла у Чернігівській області
За повідомленням АТ «Чернігівобленерго», 21 квітня знеструмлено 54 тисячі абонентів у місті Ніжин.
За винятком міст, де впроваджують екстрені графіки, на сьогодні відключення світла не планувалися. Однак, ситуація може змінитися.
Відключення світла у Донецькій області 21 квітня
У Донецькій області запроваджені екстрені відключення світла на сьогодні. Ситуація може оперативно змінюватися.
Скільки триватимуть відключення світла в Україні
Українцям доведеться жити з графіками відключень світла щонайменше кілька років. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
«Енергосистема країни виснажена, і я не бачу сценаріїв, коли привести її до ладу вдасться менше ніж за три роки», — пояснив Харченко.
За умови активного відновлення енергосистеми процес може розтягнутися приблизно на десять років. Найскладнішою є ситуація у Києві, Одесі, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.