Екстрені відключення світла ввели у Києві та області: яка причина

Відключення світла

У столиці та Київській області в понеділок, 23 березня, за розпорядженням НЕК «Укренерго» розпочалися екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

Енергетики наголошують, що під час дії екстрених обмежень стабілізаційні графіки, оприлюднені раніше, не діють. Тривалість та обсяги обмежень наразі не прогнозуються, оскільки ситуація в енергосистемі потребує негайного збалансування.

«За командою „Укренерго“ застосовано екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють», — зазначають у ДТЕК.

За інформацією «Укренерго», в окремих областях України ввели аварійні відключення через дефіцит в енергосистемі, спричинений російськими обстрілами. У цих регіонах попередньо оприлюднені графіки наразі не діють.

«Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі», — зазначили в «Укренерго».

Також додали, що актуальну інформацію про стан мереж у вашому місті рекомендують відстежувати на ресурсах місцевих обленерго.

Нагадаємо, російські дрони та артилерія знову атакували енергооб’єкти України, спричинивши нові відключення світла у п’яти областях.