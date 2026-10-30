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Екстрені відключення світла запровадили у великому обласному центрі: що сталося
У Дніпрі та Дніпропетровському районі ввели екстрені відключення світла через повторні атаки на енергооб’єкти.
У Дніпрі та Дніпропетровському районі ввечері 30 жовтня вимушено застосували екстрені знеструмлення за вказівкою «Укренерго».
Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.
Відключення світла у Дніпрі — що відомо
За інформацією оператора, фахівці безперервно ліквідовують наслідки пошкоджень вже другу добу, однак нові атаки по енергообладнанню суттєво ускладнюють відновлювальні роботи.
«Енергетики працюють другу добу, але відновити електропостачання у повному обсязі поки не вдасться», — зауважили в ДТЕК.
У ДТЕК наголосили, що під час екстрених відключень звичні графіки не діють. Про всі зміни компанія повідомлятиме у своєму Telegram-каналі.
Атаки РФ на Дніпро — останні новини
Нагадаємо, внаслідок російської атаки ввечері 29 жовтня на критичну інфраструктуру частина Дніпра залишилася без електропостачання. Також у деяких районах міста виникли перебої з водою.
Також Росія знову атакували залізничний вокзал у Дніпрі. Пасажирів і працівників встигли евакуювати, однак через загрозу нових ударів рух поїздів може затримуватися.