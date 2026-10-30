Екстрені відключення світла запровадили у великому обласному центрі: що сталося

Екстрені відключення світла / © Фото з відкритих джерел

Реклама

У Дніпрі та Дніпропетровському районі ввечері 30 жовтня вимушено застосували екстрені знеструмлення за вказівкою «Укренерго».

Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Реклама

Відключення світла у Дніпрі — що відомо

За інформацією оператора, фахівці безперервно ліквідовують наслідки пошкоджень вже другу добу, однак нові атаки по енергообладнанню суттєво ускладнюють відновлювальні роботи.

Реклама

«Енергетики працюють другу добу, але відновити електропостачання у повному обсязі поки не вдасться», — зауважили в ДТЕК.

У ДТЕК наголосили, що під час екстрених відключень звичні графіки не діють. Про всі зміни компанія повідомлятиме у своєму Telegram-каналі.

Атаки РФ на Дніпро — останні новини

Нагадаємо, внаслідок російської атаки ввечері 29 жовтня на критичну інфраструктуру частина Дніпра залишилася без електропостачання. Також у деяких районах міста виникли перебої з водою.

Також Росія знову атакували залізничний вокзал у Дніпрі. Пасажирів і працівників встигли евакуювати, однак через загрозу нових ударів рух поїздів може затримуватися.

Реклама

Новини партнерів