Екстрені відключення світла запровадили в одній з областей України — деталі
Енергетики закликають до економії світла та називають регіони із графіками постачання електрики.
Екстрені відключення електроенергії запроваджено на Дніпропетровщині.
Про це йдеться у повідомленні НЕК «Укренерго».
Таке повідомлення розміщено на сайті «ДТЕК Дніпровські електромережі». Дніпряни ж повідомляють, що в окремих районах міста нині немає світла.
Нагадаємо, напередодні, 12 жовтня, енергетики зафіксували новий добовий максимум споживання електроенергії. Цей показник виявився на 1,4% вищим, ніж аналогічний максимум минулої неділі, 5 жовтня.
З огляду на складну ситуацію в Об’єднаній енергетичній системі України (ОЕС), спричиненій попередніми російськими обстрілами, сьогодні зранку було вимушено запроваджено аварійні відключення електроенергії.
Де застосовано обмеження, окрім Дніпропетровщини
Обмеження торкнулися кількох областей. Так, аварійні відключення запроваджено в Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій (для промисловості) та Кіровоградській (частково) областях.
Погодинні відключення — у Чернігівській області. Там місцеве обленерго застосувало графіки, які охоплюють дві черги.
Енергетики закликають до ощадливості
Через наслідки обстрілів і погіршення погодних умов необхідність в ощадливому споживанні електроенергії залишається вкрай актуальною.
Енергетики закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно протягом усієї поточної доби. Це допоможе стабілізувати систему та уникнути подальших обмежень.
Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Будь ласка, слідкуйте за офіційними повідомленнями вашого оператора системи розподілу (обленерго) на їхніх вебсайтах та в соціальних мережах.
Тим часом український президент Володимир Зеленський визнав, що в країні очікуються проблеми з електрикою й надалі.