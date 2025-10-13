ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
952
Час на прочитання
1 хв

Екстрені відключення світла запровадили в одній з областей України — деталі

Енергетики закликають до економії світла та називають регіони із графіками постачання електрики.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Екстрені відключення світла запровадили в одній з областей України — деталі

Максимум споживання та аварійні відключення / © ТСН.ua

Екстрені відключення електроенергії запроваджено на Дніпропетровщині.

Про це йдеться у повідомленні НЕК «Укренерго».

Таке повідомлення розміщено на сайті «ДТЕК Дніпровські електромережі». Дніпряни ж повідомляють, що в окремих районах міста нині немає світла.

Нагадаємо, напередодні, 12 жовтня, енергетики зафіксували новий добовий максимум споживання електроенергії. Цей показник виявився на 1,4% вищим, ніж аналогічний максимум минулої неділі, 5 жовтня.

З огляду на складну ситуацію в Об’єднаній енергетичній системі України (ОЕС), спричиненій попередніми російськими обстрілами, сьогодні зранку було вимушено запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Де застосовано обмеження, окрім Дніпропетровщини

Обмеження торкнулися кількох областей. Так, аварійні відключення запроваджено в Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій (для промисловості) та Кіровоградській (частково) областях.

Погодинні відключення — у Чернігівській області. Там місцеве обленерго застосувало графіки, які охоплюють дві черги.

Енергетики закликають до ощадливості

Через наслідки обстрілів і погіршення погодних умов необхідність в ощадливому споживанні електроенергії залишається вкрай актуальною.

Енергетики закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно протягом усієї поточної доби. Це допоможе стабілізувати систему та уникнути подальших обмежень.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Будь ласка, слідкуйте за офіційними повідомленнями вашого оператора системи розподілу (обленерго) на їхніх вебсайтах та в соціальних мережах.

Тим часом український президент Володимир Зеленський визнав, що в країні очікуються проблеми з електрикою й надалі.

Дата публікації
Кількість переглядів
952
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie