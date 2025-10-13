Максимум споживання та аварійні відключення / © ТСН.ua

Екстрені відключення електроенергії запроваджено на Дніпропетровщині.

Про це йдеться у повідомленні НЕК «Укренерго».

Таке повідомлення розміщено на сайті «ДТЕК Дніпровські електромережі». Дніпряни ж повідомляють, що в окремих районах міста нині немає світла.

Нагадаємо, напередодні, 12 жовтня, енергетики зафіксували новий добовий максимум споживання електроенергії. Цей показник виявився на 1,4% вищим, ніж аналогічний максимум минулої неділі, 5 жовтня.

З огляду на складну ситуацію в Об’єднаній енергетичній системі України (ОЕС), спричиненій попередніми російськими обстрілами, сьогодні зранку було вимушено запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Де застосовано обмеження, окрім Дніпропетровщини

Обмеження торкнулися кількох областей. Так, аварійні відключення запроваджено в Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій (для промисловості) та Кіровоградській (частково) областях.

Погодинні відключення — у Чернігівській області. Там місцеве обленерго застосувало графіки, які охоплюють дві черги.

Енергетики закликають до ощадливості

Через наслідки обстрілів і погіршення погодних умов необхідність в ощадливому споживанні електроенергії залишається вкрай актуальною.

Енергетики закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно протягом усієї поточної доби. Це допоможе стабілізувати систему та уникнути подальших обмежень.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Будь ласка, слідкуйте за офіційними повідомленнями вашого оператора системи розподілу (обленерго) на їхніх вебсайтах та в соціальних мережах.

Тим часом український президент Володимир Зеленський визнав, що в країні очікуються проблеми з електрикою й надалі.