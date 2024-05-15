Екстрені відключення світла скасовано в деяких областях України

В деяких областях України о 9:00 були скасовані екстрені відключення світла, однак громадян закликали ощадливо споживати електроенергію.

Про це повідомили в ДТЕК вранці 15 травня.

В компанії заявили, що станом на 09:00 екстрені відключення були скасовані в Києві та області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині.

Також читайте Відключення світла влітку і взимку: міністр енергетики стривожив заявою

Енергетики повертають світло в усі домівки.

"Просимо вас продовжувати розумно споживати електрику. Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою", – наголосили в ДТЕК.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" повідомили, що від 6:40 до 09:00 Диспетчерський центр застосував контрольовані аварійні відключення світла для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Світло відключили! Шалений дефіцит електроенергії!

Читайте провідні новини дня: