Екстрені відключення світла в Україні 7 листопада: в "Укренерго" назвали області та причину

Сьогодні будуть застосовувати аварійні (екстрені) та стабілізаційні відключення, тому світла може не бути довше.

У семи областях України в понеділок, 7 листопада, застосовуватимуть екстрені аварійні відключення світла. Вони можуть торкнутися Київської (та міста Київ), Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської та Полтавської областей.

В "Укренерго" пояснюють, що відключення відбуваються внаслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак російських ракет та дронів.

"Нагадаємо, що об’єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10-го, 11-го, 17-го, 22 жовтня та 2 листопада", - зазначили в енергетичній компанії.

Крім того, від шостої ранку і до кінця доби у перелічених областях будуть діяти також графіки планових стабілізаційних відключень.

Тобто через застосування стабілізаційних та аварійних відключень, світло може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше.

Відключення світла в Україні

Відключення світла розпочалися в жовтні 2022 року в результаті російських атак по енергетичній інфраструктурі України. Плани РФ невідомі, однак наразі наша енергосистема - ціль для російського ворога. В "Укренерго" попереджають, за характером останніх атак вже всі зрозуміли, що зима буде надважкою. Відключення світла триватимуть.

Станом на 6 листопада в Офісі Президента повідомляли про важку ситуацію із забезпеченням споживачів у Києві електроенергією. Місцева влада вже підготувала план евакуації населення столиці, якщо повністю відмовить електромережа через обстріли РФ. Місцевих мешканців заспокоїли - зараз нікого не просять виїжджати з міста, такої потреби немає.

Атака іранських дронів та напружена ситуація на Донеччині: звернення Зеленського

Читайте також: